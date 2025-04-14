Зеленский: Без США Украина будет нести много потерь: человеческих и территориальных

Без американской поддержки Украина будет нести много потерь, а сейчас помощь от США практически остановилась.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью 60 Minutes на CBS News.

"Я не сомневаюсь, что американцы с нами, но в нашей долгой войне многие детали забываются. Думаю, без США мы понесем большие потери - человеческие и территориальные. Поэтому я не хотел бы об этом думать. Безусловно, без Соединенных Штатов будет сложно иметь именно ту цель, желаемую цель, как можно быстрее закончить войну и иметь справедливый мир. И скорейшее окончание, и справедливый мир будет сложно сделать без США. Но это наша судьба, наша земля, наша жизнь. Условием, которое бы разблокировало обмен разведданными, стало прекращение огня. Украина на это согласилась. Но Россия продолжила свои атаки по гражданской инфраструктуре. То есть сначала Киеву заблокировали помощь, а потом сделали предложение, которое бы ее возобновило. Получается так, что мир через силу работает в одну сторону и только в нашу. И я считаю, что это несправедливый подход. Люди, которые умирают сейчас, при всем уважении к США и Европе - это украинцы. Вот почему я говорю, что, предоставляя нам оружие, другие страны защищают свой собственный народ. Но при администрации Трампа помощь США практически прекратилась", - сказал глава государства.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что поддержка партнеров - особенно США - имеет решающую роль для способности нашей страны противостоять российскому вторжению.



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