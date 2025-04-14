Зеленский заявил, что Украина готова купить у США системы Patriot. Сколько и за какую сумму?
Возможно, придется идти на вынужденные меры
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности купить у Соединенных Штатов Америки (США) десять систем ПВО Patriot за $15 млрд. Об этом он сказал в интервью CBS News.
"Честно, я не понимаю, почему мы не можем договориться о дополнительных системах Patriot. Тем более что договоренность такая на саммите в НАТО в Вашингтоне, на юбилейном саммите, была. Мы так и не получили те дополнительные системы Patriot.
Но Соединенные Штаты говорят, что сегодня нет возможности [передать системы]. Но в это время они передают такие системы, например, Израилю. Я не о том, что Израилю это не нужно. Но если мы справедливые партнеры, неужели нельзя найти возможность защитить Украину системами ПВО? Мы ничего больше не просим. Мы просим системы ПВО, пакет с новым оружием, которое нам нужно защитить себя.
Есть система Patriot, и у вас их много, и у вас есть производство, есть несколько шагов, как защитить Украину. Шаг номер один: одна система, которая стоит полтора миллиарда долларов, мы готовы купить хотя бы десять систем, чтобы закрыть некоторые города, только гражданских, центры городов, там, где скопление людей. Это 15 миллиардов. Мы готовы заплатить эти 15 миллиардов. Мы найдем эти деньги, и все будем платить", - пояснил Зеленский.
Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин сообщал, что оборонный сектор Украины работает над собственным проектом аналога комплекса Patriot.
Читайте такжеЗеленский: Без США Украина будет нести много потерь: человеческих и территориальных
Популярное сейчас
- Только 5 украинцев забили в Суперлиге Турции больше, чем Зубков
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- "Мы не на том месте, как для него": Костышин поздравил президента Колоса с победой
- Украина хочет купить оружия у США - Зеленский
- Красная карточка для кошелька: Милитао будет платить бывшей жене в шесть раз больше
- Ольга Харлан – официальное лицо бренда автомобилей Range Rover. Фото