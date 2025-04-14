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Зеленский заявил, что Украина готова купить у США системы Patriot. Сколько и за какую сумму?

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Возможно, придется идти на вынужденные меры

Зеленский заявил, что Украина готова купить у США системы Patriot. Сколько и за какую сумму?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности купить у Соединенных Штатов Америки (США) десять систем ПВО Patriot за $15 млрд. Об этом он сказал в интервью CBS News.

"Честно, я не понимаю, почему мы не можем договориться о дополнительных системах Patriot. Тем более что договоренность такая на саммите в НАТО в Вашингтоне, на юбилейном саммите, была. Мы так и не получили те дополнительные системы Patriot.

Но Соединенные Штаты говорят, что сегодня нет возможности [передать системы]. Но в это время они передают такие системы, например, Израилю. Я не о том, что Израилю это не нужно. Но если мы справедливые партнеры, неужели нельзя найти возможность защитить Украину системами ПВО? Мы ничего больше не просим. Мы просим системы ПВО, пакет с новым оружием, которое нам нужно защитить себя.

Есть система Patriot, и у вас их много, и у вас есть производство, есть несколько шагов, как защитить Украину. Шаг номер один: одна система, которая стоит полтора миллиарда долларов, мы готовы купить хотя бы десять систем, чтобы закрыть некоторые города, только гражданских, центры городов, там, где скопление людей. Это 15 миллиардов. Мы готовы заплатить эти 15 миллиардов. Мы найдем эти деньги, и все будем платить", - пояснил Зеленский.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин сообщал, что оборонный сектор Украины работает над собственным проектом аналога комплекса Patriot.

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Источник:
60 Minutes
Опубликовал: Александр Бураков
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