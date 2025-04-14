Открыт к предложениям. Любенович рассказал о периоде после ухода из Миная

Бывший полузащитник ряда украинских клубов и экс-наставник "Миная" Желько Любенович заявил, что готов вернуться к тренерской деятельности и пожелал скорейшего завершения войны в Украине.

- Чем занимаетесь в период творческого отпуска?

- Нахожусь в родном Белграде. Слежу через интернет за чемпионатом Украины. А за матчами чемпионата Сербии наблюдаю вживую, посещая стадионы.

- Ищет ли ваш агент вариант для трудоустройства?

- А с чего вы взяли, что у меня есть агент? У меня его не было и нет. Приходилось слышать, будто моими делами замаеться один известный агент, но это полная чушь. Я работаю без агентов, подтверждением чему является мое появление в "Минае", куда был приглашен руководством клуба. В настоящее время я свободен и открыт к предложениям.

- В Украине были давно?

- В конце февраля. Был в столице на Дне рождения друга. Тогда удалось побывать на двух матчах - "Оболонь" - "Ворскла" и "Динамо“ - "Карпаты". С тех пор в Украине не был. Но уже успел соскучиться. Украина для меня - вторая Родина. В этой стране я состоялся как футболист, получил неповторимые эмоции от тренерской деятельности. С болью слежу за событиями, происходящими на украинской земле. Желаю, чтобы ужасы войны прекратились как можно быстрее и в Украину вернулся мир.