Зеленский: Переговоры будут, война закончится дипломатически

Война в Украине завершится дипломатическим путем, впрочем Украина никогда не признает оккупированные территории российскими несмотря на любое давление.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью CBS News.

"Безусловно, будут переговоры. Безусловно, они будут разными - и трехсторонние, и двусторонние. Различные форматы будут. Мы дойдем до дипломатического решения этой проблемы, потому что Путин не может нас оккупировать, а нам не хватает сил, чтобы деоккупировать все. И это понятная ситуация. Дипломатически эта война закончится", - отметил глава государства.

Он также отметил, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими.

"Они будут давить на нас, в том числе и через США и некоторых партнеров. Они будут хотеть, чтобы мы признали. Мы вернем (оккупированные территории. - Ред.), когда и как, я не могу сказать. Это будет самое сложное... Территории вернут люди или время, а вот потери человеческие вернуть нельзя", - добавил Зеленский.