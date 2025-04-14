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Зеленский: Переговоры будут, война закончится дипломатически

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Оккупированные территории вернут люди или время

Зеленский: Переговоры будут, война закончится дипломатически

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Война в Украине завершится дипломатическим путем, впрочем Украина никогда не признает оккупированные территории российскими несмотря на любое давление.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью CBS News.

"Безусловно, будут переговоры. Безусловно, они будут разными - и трехсторонние, и двусторонние. Различные форматы будут. Мы дойдем до дипломатического решения этой проблемы, потому что Путин не может нас оккупировать, а нам не хватает сил, чтобы деоккупировать все. И это понятная ситуация. Дипломатически эта война закончится", - отметил глава государства.

Он также отметил, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими.

"Они будут давить на нас, в том числе и через США и некоторых партнеров. Они будут хотеть, чтобы мы признали. Мы вернем (оккупированные территории. - Ред.), когда и как, я не могу сказать. Это будет самое сложное... Территории вернут люди или время, а вот потери человеческие вернуть нельзя", - добавил Зеленский.

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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
14.04.2025 в 16:43
Тоесть нашей капитуляцией, к которой нас склоняет Трамп. Другого перемирия нет на горизонте...и не планируется..А как же потужная победа, все? Наигрались квартальцы в наполеонов?
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
14.04.2025 в 16:43
Тоесть нашей капитуляцией, к которой нас склоняет Трамп. Другого перемирия нет на горизонте...и не планируется..А как же потужная победа, все? Наигрались квартальцы в наполеонов?
Ответить
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
14.04.2025 в 17:17
"Вашою" капітуляцією? Чикаго готується піднімати білий прапор?
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