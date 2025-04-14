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Минобороны РФ цинично заявило, что в центре Сум Россия атаковала "совещание военных"

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А результате террористической атаки россиян погибло 34 человека

Минобороны РФ цинично заявило, что в центре Сум Россия атаковала "совещание военных"

Сумська обласна прокуратура

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Министерство обороны России после удара баллистикой по центру города Сумы 13 апреля, в результате чего погибли десятки гражданских, цинично заявило, что захватчики били якобы по "совещанию военных", а мирные жители были "живым щитом".

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Об этом сообщают российские пропогандисты.

В российском военном ведомстве подтвердили, что ударили по городу двумя "искандерами", якобы по месту, где проводилось совещание командного состава оперативно-тактической группы "Северск".

Захватчики говорят, что во время их атаки погибли более 60 военных Вооруженных сил. Официальных подтверждений этому нет.

При этом Минобороны РФ увидело в гибели десятков гражданских лишь то, что их якобы в центре города использовали, как "живой щит".

Напомним, что утром 13 апреля россияне нанесли два баллистических удара по центру Сум.

По данным ГСЧС, погибли 34 человека, в том числе 2 ребенка. По состоянию на утро 14 апреля количество раненых возросло до 119 человек, среди них - 15 детей.

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