Победы Карпат и Металлиста 1925, рекорд Паламарчука. Главные новости за 14 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 14 апреля

В последнем матче 24-го тура УПЛ в Александрии "Ингулец" принимал "Карпаты". Противостояние завершилось победой "Карпат" - 2:1. Дублем отметился защитник львовской команды Владислав Бабогло. Также в этом противостоянии произошло уникальное событие, ведь Алексей Паламарчук отразил шестой подряд пенальти. Три очка позволили "Карпатам" остаться в борьбе за еврокубки, а "Ингулец" остался последним.

Второй тур чемпионской группы Первой лиги завершался на "Арене Левый Берег", где "Металлист 1925" принимал "Буковину". Матч завершился победой харьковчан - 2:1. Судьбу встречи решил эпизод, который произошел на 75-й минуте, когда в борьбе с Шинкаренко завалился на газон Рашица. Одиннадцатиметровый реализовал Юрченко - 2:1. Таким образом, харьковчане поднимаются на четвертое место, а "Буковина" занимает последнее место.

Итальянская "Болонья", которая проводит выдающийся для себя сезон (выход в финал Кубка Италии и выход в еврокубки через чемпионат), уже начала задумываться об усилении на летнее трансферное окно.

Как пишет Tuttomercatoweb, "Болонья", предположительно, летом продаст форварда Дана Ндойе, интерес к которому проявляют многие топ-клубы Италии и Европы и который оценивается в 25-30 млн евро. В случае продажи своего лидера, итальянский клуб постарается подписать 20-летнего бразильского форварда "Шахтера" Эгиналду, который в последнее время показывает яркую и качественную игру.

Бывший футболист сборной Украины Евгений Макаренко официально покинул "Ордабасы" из Премьер-лиги Казахстана. Согласно информации в сообщении от клуба в соцсетях, обе стороны согласовали расторжение контракта, впрочем позже это уточнение было удалено из сообщения, вероятно, после комментария под ним от 33-летнего полузащитника.

Алексей Паламарчук установил абсолютный рекорд в Украинской Премьер-Лиге.

33-летний голкипер отразил шестой подряд удар с пенальти - все в текущей кампании. В матче 24-го тура чемпионата Украины против "Карпат" Паламарчук отразил удар Бруниньо с одиннадцатиметровой отметки на 12-й минуте.

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк высказался о возможном продлении контракта с клубом в ближайшее время.

"Когда будет объявлено о моем новом контракте? Я не знаю. Точнее, я знаю, но ничего вам не скажу (смеется). Все знают, как сильно я люблю этот клуб. Посмотрим, что будет на следующей неделе".

"Карпаты" планируют начать переговоры с "Шахтером“ относительно возможного выкупа Олега Очеретько, который сейчас играет за клуб на правах аренды. Об этом пишет Telegram-канал "INSIDE UPL" Аренда 21-летнего полузащитника с "Карпатами" действует до конца текущего сезона. Согласно данным источника, руководство львовян, ориентируясь на мнение главного тренера Владислава Лупашака, который доволен прогрессом игрока, готово обсуждать условия выкупа.