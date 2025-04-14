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Трамп: Война РФ и Украины - это война Байдена, а не моя. Ее начало допустили он и Зеленский

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Трамп: Война РФ и Украины - это война Байдена, а не моя. Ее начало допустили он и Зеленский

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что начало войны РФ против Украины допустили Джо Байден и Владимир Зеленский.

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Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

"Война между Россией и Украиной - это война Байдена, а не моя. Я только пришел к власти, и в течение четырех лет своего срока не имел никаких проблем с тем, чтобы не допустить ее начала. Президент Путин и все остальные уважали вашего Президента! Я не имею никакого отношения к этой войне, но работаю упорно, чтобы прекратить смерти и разрушения.

Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы - а они были, и во многих аспектах - этой ужасной войны никогда бы не произошло. Президент Зеленский и Коварный Джо Байден ужасно справились, допустив начало этой трагедии. Было так много способов не допустить ее. Но это уже прошлое. Теперь мы должны остановить это, и как можно скорее. Как жаль!" - отметил он.

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Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.04.2025 в 18:54
Ода написал новость и через пару минут прокомментировал, правда ода?
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Комментарии 2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.04.2025 в 18:54
Ода написал новость и через пару минут прокомментировал, правда ода?
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oda1979 (Запорожье)
14.04.2025 в 18:52
Рыжий клоун генерирует все более забористый бред. А вообще классно и удобно. Это не мой кредит. Я его не брал:))
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