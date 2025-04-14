Трамп - о Зеленском: Не уверен, что он компетентен. Когда ты начинаешь войну, ты должен знать, что ты можешь победить

Президент США Дональд Трамп обвинил лидера Украины Владимира Зеленского в "некомпетентности" и повторил, что в начатой Россией войне виноваты "три человека".

Об этом он сказал на брифинге с президентом Эль-Сальвадора Наибом Букеле в Овальном кабинете, передает Sky News.

"Если бы Байден был компетентным, и если бы Зеленский был компетентным, а я не уверен, что он компетентен... Эта война не началась бы... У нас была сложная встреча с ним. Он просто просил все больше и больше... Как только выборы сфальсифицировали и меня не стало в Белом доме, началась война", - говорит Трамп.

По словам американского лидера, Байден и Зеленский могли бы ее остановить.

"А Путин вообще не должен был ее начинать. Миллионы погибших - из-за трех человек. Я бы сказал: троих. Пусть будет Путин - номер один. Но Байден, который вообще не понимал, что делает, - номер два. И Зеленский. Все, что я могу сейчас - это попытаться остановить это. Эта война - война Байдена, а я пытаюсь ее закончить. Это бойня, прямо как в Гражданскую войну. Я смотрю на спутниковые снимки... И я думаю, что мы хорошо справляемся. Я думаю, что очень скоро будут очень хорошие предложения (по Украине. - ред.)", - отметил Трамп.

Он также раскритиковал стремление Зеленского получить военную помощь для своей страны.

"Он всегда стремится купить ракеты. Когда ты начинаешь войну, ты должен знать, что ты можешь победить. Ты не начинаешь войну против кого-то, кто в 20 раз больше тебя, а потом надеешься, что люди дадут тебе какие-то ракеты", - такими словами Трамп описал украинского президента.