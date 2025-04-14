Трамп заявил, что установил дедлайн для Путина в вопросе прекращения огня

Президент США Дональд Трамп утверждает, что якобы установил дедлайн для кремлевского диктатора Владимира Путина для прекращения огня в войне против Украины.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Эль-Сальвадора Наибом Букеле в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время брифинга его спросили, установил ли он дедлайн для российского диктатора. Трамп ответил утвердительно, при этом срок этого дедлайна он не озвучил.

"И вы посмотрите на Путина. Я не говорю, что кто-то из них ангел. Но я скажу вам, что я прошел четыре года [на первой каденции], и это [война] даже не было вопросом. Он [Путин] никогда бы не начал этого. И я говорил ему: "Не делай этого. Ты не будешь этого делать". И это было для него как зеница ока, но не было ни одного шанса, что он бы это сделал", - сказал президент США.

Зато Трамп рассказал, как, по его мнению, должен был бы действовать Джо Байден, чтобы остановить войну в Украине.

По его словам, его предшественник мог остановить войну, "снизив цены на нефть", но не сделал этого.

"Байден держал цены высокими, потому что сделал невозможной добычу. И что теперь делать? У нас теперь страна, которая потеряла 25% своей территории, лучшие места, миллионы людей погибли... Это была война Байдена, и я пытаюсь ее остановить...", - добавил он.