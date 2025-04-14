Глава Сумской ОВА признал награждение военных в центре Сум, но не назвал инициатора

Председатель Сумской ОВА Владимир Артюх отрицает, что он был инициатором награждения 117 бригады ТрО в конгресс-центре Сум 13 апреля, когда россияне нанесли ракетные удары по городу.

Об этом Артюх заявил в телефонном разговоре с корреспондентами "Суспільного".

"Моей инициативы там не было. Я был приглашен. – А кто вас приглашал? (корреспондент – ред.) – Это уже другая тема. Я вам ответил", - сказал Артюх.

Издание также сообщило, что обратилось за комментариями в 117 бригаду ТрО относительно того, собирали ли военных для награждения в городе и кто был инициатором мероприятия.

Напомним, что 13 апреля россияне нанесли два удара с интервалом в 2 минуты по центру Сум, предварительно, ракетой "Искандер-М" осколочно-фугасного действия. Скорость этой ракеты – более 2 километров в одну секунду.

Во время утренних российских атак по Сумам именно повторный удар баллистической ракетой вызвал большое количество погибших и раненых.

Городской голова Конотопа Артем Семенихин обвинил Артюха в организации собрания военных 117 бригады для награждения в центре Сум 13 апреля.

По последним данным, в результате российской атаки на Сумы 13 апреля, погибли 35 человек, пострадали от удара 117 человек, среди которых 15 детей.