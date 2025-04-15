935 тысяч. Генштаб подытожил потери оккупантов в войне
Выбито 456 единиц техники
Генштаб
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 1180 оккупантов. В целом Россия уже потеряла в Украине около 935160 военных.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 15.04. 25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 935160 (+1180) человек
- танков - 10629 (+7)
- боевых бронированных машин - 22150 (+20)
- артиллерийских систем - 26290 (+68)
- РСЗО - 1364 (+2)
- средства ПВО - 1132 (+2)
- самолетов - 370 (+0)
- вертолетов - 335 (+0)
- БПЛА оперативно- тактического уровня - 32691 (+147)
- крылатые ракеты - 3145 (+0)
- корабли / катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 44339 (+210)
- специальная техника - 3801 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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