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935 тысяч. Генштаб подытожил потери оккупантов в войне

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Выбито 456 единиц техники

935 тысяч. Генштаб подытожил потери оккупантов в войне

Генштаб

Новина українською

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 1180 оккупантов. В целом Россия уже потеряла в Украине около 935160 военных.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 15.04. 25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 935160 (+1180) человек
  • танков - 10629 (+7)
  • боевых бронированных машин - 22150 (+20)
  • артиллерийских систем - 26290 (+68)
  • РСЗО - 1364 (+2)
  • средства ПВО - 1132 (+2)
  • самолетов - 370 (+0)
  • вертолетов - 335 (+0)
  • БПЛА оперативно- тактического уровня - 32691 (+147)
  • крылатые ракеты - 3145 (+0)
  • корабли / катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 44339 (+210)
  • специальная техника - 3801 (+0).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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