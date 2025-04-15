Более 100 БПЛА. В России заявили о массированной атаке на Курскую область
Почти все дроны были направлены именно туда
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В ночь на 15 апреля в России пожаловались на массированную атаку беспилотников в Курске.
По сообщению оперативного штаба Курской области, в результате атаки погибла 85-летняя женщина, а еще девять человек пострадали: у них осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги. Один из беспилотников влетел в жилую многоэтажку. Также повреждения получили частные здания.
Министерство обороны РФ отчиталось о якобы уничтожении 115 беспилотников. В частности, над Курской областью было сбито 109 БПЛА, над Воронежской - три, по одному - над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей.
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