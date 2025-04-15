"Мы на пороге чего-то важного". Уиткофф рассказал, в чем ключ к мирному соглашению по Украине

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф считает, что потенциальное мирное соглашение по Украине будет предусматривать урегулирование вопроса пяти территорий.

"Это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий, но в нем есть гораздо больше. Есть протоколы безопасности, есть статья 5 НАТО, много деталей. Это сложная ситуация, которая коренится в некоторых реальных проблемных вещах, происходящих между двумя странами... Я думаю, что мы можем оказаться на пороге чего-то очень, очень важного для мира в целом", - сказал он в интервью Fox News.

Напомним, 11 апреля Уиткофф встретился в Санкт-Петербурге с российским диктатором Владимиром Путиным.

По информации Reuters, позже Уиктофф заявил американскому лидеру Дональду Трампу о том, что самый быстрый шаг к миру в Украине - это якобы отдать России право собственности на четыре восточных украинских региона и Крым.