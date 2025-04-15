Один из помощников Шевченко уходит с поста в УАФ

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Павел Бойчук покинет свой пост в ближайшее время.

Эту информацию подтвердили изданию Tribuna.com в УАФ.

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Полномочия Бойчука приостановлены на основании его личного заявления по собственному желанию. Официально прекратить его полномочия может только конгресс УАФ, который пройдет 25 апреля.

Напомним, Бойчук пришел в ассоциацию в начале 2024 года, когда было избрано новое руководство УАФ. До этого он работал юристом Андрея Шевченко.