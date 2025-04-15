  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Один из помощников Шевченко уходит с поста в УАФ
В тренде

Один из помощников Шевченко уходит с поста в УАФ

Общие новости

По собственному желанию

Один из помощников Шевченко уходит с поста в УАФ

Фото: УАФ

Новина українською

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Павел Бойчук покинет свой пост в ближайшее время.

Эту информацию подтвердили изданию Tribuna.com в УАФ.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Полномочия Бойчука приостановлены на основании его личного заявления по собственному желанию. Официально прекратить его полномочия может только конгресс УАФ, который пройдет 25 апреля.

Напомним, Бойчук пришел в ассоциацию в начале 2024 года, когда было избрано новое руководство УАФ. До этого он работал юристом Андрея Шевченко.

Читайте такжеСергей Ребров: почему главный тренер сборной Украины должен уйти и кто его удерживает на посту?
По теме
yellow-arrow
"Мы на пороге чего-то важного". Уиткофф рассказал, в чем ключ к мирному соглашению по Украине
yellow-arrow
Более 100 БПЛА. В России заявили о массированной атаке на Курскую область
yellow-arrow
935 тысяч. Генштаб подытожил потери оккупантов в войне
Андрей Шевченко УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости