Один из помощников Шевченко уходит с поста в УАФ
По собственному желанию
Фото: УАФ
Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Павел Бойчук покинет свой пост в ближайшее время.
Эту информацию подтвердили изданию Tribuna.com в УАФ.
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Полномочия Бойчука приостановлены на основании его личного заявления по собственному желанию. Официально прекратить его полномочия может только конгресс УАФ, который пройдет 25 апреля.
Напомним, Бойчук пришел в ассоциацию в начале 2024 года, когда было избрано новое руководство УАФ. До этого он работал юристом Андрея Шевченко.
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Источник:Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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