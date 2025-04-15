"Немного абсурдно". Вэнс ответил Зеленскому на обвинения в его пророссийской позиции
Объяснил свои настроения
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал "абсурдом" слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он оправдывает действия правителя России Владимира Путина.
Вэнс сказал, что осуждал Россию с 2022 года, но с тех пор пытался понять стратегические цели обеих сторон, чтобы найти оптимальное решение.
"Это не означает, что вы морально поддерживаете российское дело, или что вы поддерживаете полномасштабное вторжение, но вы должны попытаться понять, каковы их стратегические красные линии, так же как вы должны попытаться понять, что украинцы пытаются выйти из конфликта.
Я думаю, что для Зеленского немного абсурдно говорить [американскому] правительству, которое сейчас держит все его правительство и военные усилия вместе, что мы каким-то образом на стороне россиян", - цитирует его Unherd.
Ранее Зеленский заявил, что в США произошла смена нарратива относительно войны в Украине, а также отметил, что Вэнс каким-то образом пытается оправдывать Путина.
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