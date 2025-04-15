Враг запустил более 50 дронов и одну ракету. Результаты работы ПВО
Летали до позднего утра
В ночь на 15 апреля Россия атаковала баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 и 52 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие 26 шахедов и дронов других типов на востоке, севере и в центре страны. 19 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
Вследствие вражеской атаки пострадали Сумщина и Донецкая область.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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