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Враг запустил более 50 дронов и одну ракету. Результаты работы ПВО

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Враг запустил более 50 дронов и одну ракету. Результаты работы ПВО

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В ночь на 15 апреля Россия атаковала баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 и 52 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 26 шахедов и дронов других типов на востоке, севере и в центре страны. 19 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Сумщина и Донецкая область.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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