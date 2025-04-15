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Кабмин уволил главу Сумской ОГА Артюха после ужасного обстрела

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Кабмин уволил главу Сумской ОГА Артюха после ужасного обстрела

Сумська ОВА

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Кабинет министров Украины согласовал увольнение Владимира Артюха с должности председателя Сумской областной государственной администрации.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

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Вместо Артюха должны назначить Олега Григорова - начальника главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Напомним, 13 апреля российские войска нанесли ракетный удар по центру города Сумы. В результате атаки погибли 35 жителей города и более 100 получили ранения.

Мэр соседнего Конотопа Артем Семенихин обвинил Артюха в том в организации награждения военных 117 бригады Территориальной обороны ВСУ в центре Сум. Позже председатель Сумской ОГА заявил, что не был инициатором этого мероприятия.

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Источник:
Тарас Мельничук
Опубликовал: Александр Бураков
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