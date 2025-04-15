Приближенные к Трампу советники рекомендуют ему быть более жестким в вопросе переговоров с Путиным, - WSJ

Несколько высокопоставленных чиновников президента США Дональда Трампа, в частности - государственный секретарь США Марко Рубио и посланник по вопросам Украины Кит Келлог призывают его быть более осторожными в общении с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Рубио и Келлог рекомендуют Трампу быть более скептическим относительно заявлений президента РФ, что тот якобы хочет заключить мирное соглашение. Однако главе США ближе позиция спецпосланника Стива Уиткоффа, который считает, что Путин хочет заключить мир и предлагает отдать ему четыре области Украины (Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую).

Отмечается, что Россия отвергла призыв Трампа к прекращению огня. Путин пытается затянуть переговоры и добиться лучших условий для себя.

"Трамп надеется остановить войну в Украине частично для того, чтобы устранить главное препятствие для широкого сближения с Кремлем. Порой он выглядел нетерпеливым к Путину, но не выполнил своей угрозы ввести новые санкции на экспорт российской нефти", - говорится в статье.

Бывший высокопоставленный чиновник Государственного департамента Дэниел Фрид заявил, что Государственный департамент и Министерство финансов готовят варианты ужесточения санкций против России. Это на случай, "если Трамп действительно решит, что с него достаточно Путина".