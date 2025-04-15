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"Они пострадают первыми", - на России снова грозят Польше и странам Балтии

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С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин

"Они пострадают первыми", - на России снова грозят Польше и странам Балтии

Kancelaria Premiera

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Польша и страны Балтии, которых он назвал "провокаторами", должны осознавать: в случае возможной агрессии НАТО против России и Беларуси именно они подвергнутся удару первыми.

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Об этом сообщают росСМИ.

"Они (поляки и балтийцы. - Ред.) должны были бы понять, но пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадают, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран", - подчеркнул он.

По словам Нарышкина, Польша и страны Балтии "отличаются высокой агрессивностью, по крайней мере на словах, все время бряцают оружием, а Польша дошла до того, что заявляет о своих планах установить вдоль границ с Беларусью и Калининградской областью РФ около 2 млн противотанковых мин и очень хотела бы, рассчитывает и надеется получить еще и американское ядерное оружие".

"Это печально. Они никак не могут понять, что именно наращивание военной активности у границ России и Беларуси стало одним из факторов, одной из причин нынешнего большого, острого и очень опасного кризиса на Европейском континенте", - добавил он.

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Комментарии
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aleks68
15.04.2025 в 17:11
не надорвитесь твари.жаль что в белом доме сейчас идиот
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Комментарии 1
aleks68
15.04.2025 в 17:11
не надорвитесь твари.жаль что в белом доме сейчас идиот
Ответить
1
0

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