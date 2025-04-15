Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Польша и страны Балтии, которых он назвал "провокаторами", должны осознавать: в случае возможной агрессии НАТО против России и Беларуси именно они подвергнутся удару первыми.

Об этом сообщают росСМИ.

"Они (поляки и балтийцы. - Ред.) должны были бы понять, но пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадают, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран", - подчеркнул он.

По словам Нарышкина, Польша и страны Балтии "отличаются высокой агрессивностью, по крайней мере на словах, все время бряцают оружием, а Польша дошла до того, что заявляет о своих планах установить вдоль границ с Беларусью и Калининградской областью РФ около 2 млн противотанковых мин и очень хотела бы, рассчитывает и надеется получить еще и американское ядерное оружие".

"Это печально. Они никак не могут понять, что именно наращивание военной активности у границ России и Беларуси стало одним из факторов, одной из причин нынешнего большого, острого и очень опасного кризиса на Европейском континенте", - добавил он.