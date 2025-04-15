"Они пострадают первыми", - на России снова грозят Польше и странам Балтии
С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Польша и страны Балтии, которых он назвал "провокаторами", должны осознавать: в случае возможной агрессии НАТО против России и Беларуси именно они подвергнутся удару первыми.
Об этом сообщают росСМИ.
"Они (поляки и балтийцы. - Ред.) должны были бы понять, но пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадают, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран", - подчеркнул он.
По словам Нарышкина, Польша и страны Балтии "отличаются высокой агрессивностью, по крайней мере на словах, все время бряцают оружием, а Польша дошла до того, что заявляет о своих планах установить вдоль границ с Беларусью и Калининградской областью РФ около 2 млн противотанковых мин и очень хотела бы, рассчитывает и надеется получить еще и американское ядерное оружие".
"Это печально. Они никак не могут понять, что именно наращивание военной активности у границ России и Беларуси стало одним из факторов, одной из причин нынешнего большого, острого и очень опасного кризиса на Европейском континенте", - добавил он.
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