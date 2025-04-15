"Падение под лед во время зимней рыбалки", - Спиваковский ответил на выпады Вацко

Украинский комментатор и соведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский отреагировал на скандал, который разгорелся после выхода спецвыпуска журналиста Виктора Вацко.

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"Я предложил всем, у кого есть какие-то вопросы ко мне, собраться в любой студии. Господина Вацко такой формат не устраивает, ему не нужен напротив человек, который будет мешать мочиться в глаза своей аудитории. Виктору больше нравится играть в шахматы по переписке, когда у тебя есть почти неделя, чтобы продумать каждый ход в плотной консультации с дружескими гроссмейстерами. Я пишу себе тексты сам и могу отвечать быстро.

Чтобы так воспламениться, нужно, чтобы реально подгорело. А что на выходе? Коктейль из желчи, сплетни в стиле "мне одна бабка написала в WhatsApp, но я ничего не утверждаю", абсолютно ноль фактажа и проблемы с логикой.

Местами я просто гомерически хохотал. И по таймингу, и по содержанию. Это напоминало сольный концерт комика-любителя. Но если мы здесь серьезно о футболе, то это не stand-up comedy, а sit-down tragedy. Абсолютный пшик. Это падение под лед во время зимней рыбалки.

Большинство серьезных футбольных людей, с которыми я общаюсь, считают, что это настолько слабый раунд, что на него даже нет смысла реагировать.

Попытки выставлять всю эту историю как "война блогеров", сведение личных счетов между Вацко и Спиваковским - это намерение отвлечь мыслящую аудиторию от реальных проблем украинского футбола, это банальная попытка отвести фокус от главной темы, презентуя это как заочный жабагадюкинг двух 40+, которые пилят видосики про футбол на ютубе.

Этот эпизод абсолютно характерен для стиля работы Вацко в эфире. Во-первых, даже в самых деликатных ситуациях Виктор или вообще не проверяет, или очень плохо проверяет информацию. Во-вторых, он привык почти дословно повторять методички близких и выгодных для себя источников. В-третьих, он никогда не приносит извинения за свои фейки и факапы. Так а зачем? Пацаны не извиняются. Если в чем Виктор и был последовательным в течение 55 минут, то это во лжи и манипуляциях", - сказал Спиваковский.