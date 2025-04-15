Заинтересовались в "органах". Вацко проведет встречу с главой комитета этики УАФ
Будут обсуждать различные нюансы
Скриншот: ТК Футбол
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко заявил, что он получил предложение провести встречу с главой комитета по этике и честной игре УАФ Андреем Давыденко, чтобы обсудить информацию с его предыдущего выпуска.
"Я не буду реагировать на то, что кто-то там что-то говорит в интернете. Я просто ясно понимаю, кто за той историей, которая полилась на прошлой неделе, стоит и почему.
Я планирую несколько встреч. В частности, я встречусь с главой комитета по этике и честной игре УАФ, который отреагировал на предыдущий выпуск и хочет поговорить. Поговорим. Я предоставлю ему определенные факты и подтверждения, которые у меня есть.
В ближайшее время поговорю не только с ним. А дальше пусть разбираются. Может быть, я ошибаюсь. Посмотрим", – сказал Вацко.
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