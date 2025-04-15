ВСУ поразили ракетную бригаду РФ, которая ударила по Сумам в Вербное воскресенье, - Генштаб
Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ
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Силы обороны Украины поразили пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады армии РФ на Курщине, которая в Вербное воскресенье нанесла ракетный удар по городу Сумы.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВС Украины, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, атаковали ряд объектов в Курской области, связанных с военными преступниками, которые причастны к ракетному удару по городу Сумы 13 апреля 2025 года и к другим военным преступлениям против народа Украины", - говорится в сообщении.
В частности, поражен пункт постоянной дислокации 448 ракетной бригады российских оккупантов, зафиксирована вторичная детонация боеприпасов. Результаты удара уточняются.
В Генштабе подчеркивают: Каждая российская воинская часть, подразделение и их военнослужащие, которые осуществляют обстрелы мирных городов и мирных жителей Украины, будут установлены, их обязательно настигнет возмездие.
Целенаправленная и систематическая боевая работа по важным военным объектам российских захватчиков будет продолжаться до прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины, добавляют военные.
Напомним, что 13 апреля россияне нанесли два удара с интервалом в 2 минуты по центру Сум, предварительно, ракетой "Искандер-М" осколочно-фугасного действия. Скорость этой ракеты – более 2 километров в секунду. Во время утренних российских атак по Сумам именно повторный удар баллистической ракетой вызвал большое количество погибших и раненых.
По последним данным, в результате российской атаки на Сумы 13 апреля, погибли 35 человек, пострадали от удара 117 человек, среди которых 15 детей.
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