ВСУ поразили ракетную бригаду РФ, которая ударила по Сумам в Вербное воскресенье, - Генштаб

Силы обороны Украины поразили пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады армии РФ на Курщине, которая в Вербное воскресенье нанесла ракетный удар по городу Сумы.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВС Украины, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, атаковали ряд объектов в Курской области, связанных с военными преступниками, которые причастны к ракетному удару по городу Сумы 13 апреля 2025 года и к другим военным преступлениям против народа Украины", - говорится в сообщении.

В частности, поражен пункт постоянной дислокации 448 ракетной бригады российских оккупантов, зафиксирована вторичная детонация боеприпасов. Результаты удара уточняются.

В Генштабе подчеркивают: Каждая российская воинская часть, подразделение и их военнослужащие, которые осуществляют обстрелы мирных городов и мирных жителей Украины, будут установлены, их обязательно настигнет возмездие.

Целенаправленная и систематическая боевая работа по важным военным объектам российских захватчиков будет продолжаться до прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины, добавляют военные.

Напомним, что 13 апреля россияне нанесли два удара с интервалом в 2 минуты по центру Сум, предварительно, ракетой "Искандер-М" осколочно-фугасного действия. Скорость этой ракеты – более 2 километров в секунду. Во время утренних российских атак по Сумам именно повторный удар баллистической ракетой вызвал большое количество погибших и раненых.

По последним данным, в результате российской атаки на Сумы 13 апреля, погибли 35 человек, пострадали от удара 117 человек, среди которых 15 детей.