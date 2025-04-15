Болгария отказывается от продажи Украине реакторы для Хмельницкой АЭС, - Forbes
Об этом говорят в правительстве Болгарии
фото из свободных источников
В болгарском правительстве говорят, что не продадут Украине реакторы, которые должны были использовать для развития Хмельницкой АЭС.
Об этом сообщает болгарская редакция Forbes.
Так вице-премьер страны и председатель болгарской Социалистической партии Атанас Зафиров заявил, что такое решение поддержали все партнеры в правительстве, включая лидера ГЕРБ Бойко Борисова.
Он пояснил, что страна должна развивать атомную энергетику, особенно учитывая рост цен на электроэнергию во всем мире.
Напомним, что в январе 2025 года Комитет Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг полностью изменил текст принятого в первом чтении законопроекта №11392, чтобы позволить "Энергоатому" купить у Болгарии произведенные в России реакторы для достройки третьего и четвертого энергоблоков на Хмельницкой АЭС.
Речь идет о приобретении изготовленных "Росатомом" энергоблоков ВЭР-1000 для АЭС "Белене" в Болгарии. В 2012 году Болгария отказалась от строительства станции. В июле 2023 года парламент Болгарии поручил провести переговоры с Украиной о продаже реакторов ВВЭР-1000 российского производства за сумму более 600 млн евро.
11 февраля парламент поддержал закупку двух реакторов для Хмельницкой АЭС.
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