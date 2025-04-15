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Трамп верит, что Путин хочет завершить войну, - Белый дом

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Об этом заявила спикер Белого дома Кэролайн Левитт

Трамп верит, что Путин хочет завершить войну, - Белый дом

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп верит, что Россия хочет закончить войну против Украины.

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Об этом на брифинге 15 апреля заявила спикер Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Цензор.НЕТ.

Такую оценку озвучил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф после встречи с Путиным, и президент США согласен с ним, подчеркнула спикер Белого дома.

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Она заявила, что между сторонами состоялся "продуктивный разговор".

"У России есть мотивация для завершения войны - возможно, это перспективы экономического партнерства с США", - сказала она.

Однако сначала Москва должна пойти на прекращение огня, и это было "четко донесено" Путину, добавила Левитт.

Она также сказала, что Трамп "ничего не слышал" о приглашении от Зеленского приехать в Украину.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф провел встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
15.04.2025 в 23:47
У рыжего придумка снова поллюции?
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
15.04.2025 в 23:47
У рыжего придумка снова поллюции?
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Djon (Україна)
15.04.2025 в 23:28
два старих долбо@ба
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ytcnjh (vtk)
15.04.2025 в 23:16
Трамп в что он не верит? Верит только в бред.
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