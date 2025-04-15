Трамп верит, что Путин хочет завершить войну, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп верит, что Россия хочет закончить войну против Украины.

Об этом на брифинге 15 апреля заявила спикер Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Цензор.НЕТ.

Такую оценку озвучил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф после встречи с Путиным, и президент США согласен с ним, подчеркнула спикер Белого дома.

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Она заявила, что между сторонами состоялся "продуктивный разговор".

"У России есть мотивация для завершения войны - возможно, это перспективы экономического партнерства с США", - сказала она.

Однако сначала Москва должна пойти на прекращение огня, и это было "четко донесено" Путину, добавила Левитт.

Она также сказала, что Трамп "ничего не слышал" о приглашении от Зеленского приехать в Украину.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф провел встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.