Барселона и ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов, Динамо хочет сохранить ветеранов, интерес к Зинченко и де Брюйне. Главные новости за 15 апреля

"Барселона" проиграла впервые в 2025 году

Каталонцы имели гандикап в 4 гола перед ответным матчем, поэтому прошли в полуфинал Лиги чемпионов. По игре "Боруссия" абсолютно доминировала, что не может не настораживать каталонских болельщиков в преддверии решающих матчей во всех турнирах. Хет-триком отличился Гирасси, автогол на счету Бенсебаини.

Камбека "Астон Виллы" оказалось недостаточно

Бирмингемцы сумели победить "ПСЖ", но этого оказалось недостаточно, чтобы пройти дальше. Казалось, интрига в противостоянии умерла в середине первого тайма, когда парижане вели со счетом 2:0. Но уже на 57-й минуте счет был 3:2 и "Астон Вилле" оставалось забить еще один гол, что сравнять счет в противостоянии. "ПСЖ" все же удалось удержать нужный результат и пройти в полуфинал.



"Динамо" планирует сохранить в составе Буяльского и Караваева

У обоих ветеранов уже в июне истекают контракты и киевляне готовы предложить игрокам новые соглашения. Оба игрока не прочь остаться в Киеве на следующий сезон. Ранее сообщалось, что Игорь Суркис готов отпустить Буяльского по окончании сезона, если у Виталия будут достойные предложения.

Кевин де Брюйне может остаться в Европе

Бельгиец уже объявил, что покинет "Манчестер Сити" по окончании сезона. Интерес к Кевину сразу проявили клубы из Саудовской Аравии и МЛС. Ряд европейских клубов тоже не прочь подписать свободным агентом де Брюйне. Речь идет о "ПСЖ", "Барселоне", "Баварии" и "Челси".

Зинченко может перебраться в Германию

Интерес к Александру проявляет дортмундская "Боруссия". Зинченко в текущем сезоне утратил доверие Артеты и стал игроком глубокой ротации. Украинец не входит в планы наставника "канониров" на следующий сезон, а в Дортмунде ему могут предложить регулярную игровую практику.

Львовское дерби состоится в полных составах

Зимой "Рух" и "Карпаты" объявили сотрудничество, по итогам которого четверо игроков "Руха" пополнили состав "Карпат". Двое из них: Квасница и Федор подписаны на правах аренды. Сообщается, что по контракту игрокам "зелено-белых" не запрещается играть против команды, которой они принадлежат. Отметим, что оба игрока не стали основными в "Карпатах" и пока выходят только на замены.