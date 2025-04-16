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Силы обороны за сутки уничтожили более тысячи оккупантов - Генштаб

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И чуть менее 400 единиц техники

Силы обороны за сутки уничтожили более тысячи оккупантов - Генштаб

Zelenskiy Official

Новина українською

За сутки украинские защитники ликвидировали 1050 оккупантов, 9 танков, 13 бронемашин и 87 артсистем.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага по состоянию на утро 16 апреля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 936210 (+1050) человек,
  • танков - 10638 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 22163 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 26377 (+87) ед,
  • РСЗО - 1364 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1132 (+0) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 32837 (+146),
  • крылатые ракеты - 3145 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 44472 (+133) ед,
  • специальная техника - 3804 (+3).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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