Госдеп США предупредил Россию: Никаких договоренностей, пока эта бойня не прекратится

Белый дом не планирует заключать никаких двусторонних соглашений с Кремлем, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

"Все, что я могу сказать, это напомнить о том, что было понятно с самого начала: Не будет никаких переговоров, никаких решений, никаких договоренностей до тех пор, пока не прекратится бойня. А после Вербного воскресенья (удара по Сумах - прим.), очевидно, что динамика изменилась, и должно возникнуть еще больше вопросов о том, кто на самом деле хочет мира и прекращения огня.

Но все же мы продолжаем работать. Понятно, что нашей целью является прекращение огня", - добавила Брюс.