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Госдеп США предупредил Россию: Никаких договоренностей, пока эта бойня не прекратится

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Поспешных решений не предвидится

Госдеп США предупредил Россию: Никаких договоренностей, пока эта бойня не прекратится

Army Inform

Новина українською

Белый дом не планирует заключать никаких двусторонних соглашений с Кремлем, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

"Все, что я могу сказать, это напомнить о том, что было понятно с самого начала: Не будет никаких переговоров, никаких решений, никаких договоренностей до тех пор, пока не прекратится бойня. А после Вербного воскресенья (удара по Сумах - прим.), очевидно, что динамика изменилась, и должно возникнуть еще больше вопросов о том, кто на самом деле хочет мира и прекращения огня.

Но все же мы продолжаем работать. Понятно, что нашей целью является прекращение огня", - добавила Брюс.

На прошлой неделе спецпредставитель президента Трампа Стив Уиткофф посетил Санкт-Петербург, где встретился с послом РФ по вопросам инвестиций Кириллом Дмитриевым и российским диктатором Владимиром Путиным.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
16.04.2025 в 09:04
Ну тупые…
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
16.04.2025 в 09:04
Ну тупые…
Ответить
0
0

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