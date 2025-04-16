Представители Трампа посетят Париж для переговоров по Украине - Politico
Важная встреча намечается
Getty Images/Global Images Ukraine
Госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента Дональда Трампа Стив Уиткофф в конце этой недели посетят Францию. Об этом пишет Politico.
Ожидается, что Уиткофф встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а Рубио - с главой МИД Жаном-Ноэлем Барро.
По информации источника, в центре переговоров будут Украина, Иран и торговая политика - в частности в свете последних заявлений Трампа о возможном введении новых пошлин.
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Встреча Виткоффа с Макроном состоится вскоре после визита спецпредставителя Трампа в Россию, где он имел разговор с главой Кремля Владимиром Путиным для обсуждения потенциального прекращения огня в Украине.
Франция сейчас возглавляет европейские усилия по гарантиям безопасности для Украины. Макрон поддерживает идею размещения на украинской территории "сил поддержки" в случае достижения перемирия.
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