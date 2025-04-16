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Представители Трампа посетят Париж для переговоров по Украине - Politico

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Важная встреча намечается

Представители Трампа посетят Париж для переговоров по Украине - Politico

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента Дональда Трампа Стив Уиткофф в конце этой недели посетят Францию. Об этом пишет Politico.

Ожидается, что Уиткофф встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а Рубио - с главой МИД Жаном-Ноэлем Барро.

По информации источника, в центре переговоров будут Украина, Иран и торговая политика - в частности в свете последних заявлений Трампа о возможном введении новых пошлин.

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Встреча Виткоффа с Макроном состоится вскоре после визита спецпредставителя Трампа в Россию, где он имел разговор с главой Кремля Владимиром Путиным для обсуждения потенциального прекращения огня в Украине.

Франция сейчас возглавляет европейские усилия по гарантиям безопасности для Украины. Макрон поддерживает идею размещения на украинской территории "сил поддержки" в случае достижения перемирия.

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Источник:
Politico
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
16.04.2025 в 10:27
Трамповский уродец
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
16.04.2025 в 10:27
Трамповский уродец
Ответить
0
0

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