Россия запустила ночью чуть менее 100 беспилотников. Сколько целей сбило ПВО?
Почти вдвое больше, чем вчера
Zelenskiy Official
В ночь на 16 апреля враг атаковал 97-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие 57 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, в центре и на юге страны. 34 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
В результате российской атаки пострадали Сумщина, Одесская, Днепропетровская, Киевская и Полтавская области.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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