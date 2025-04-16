Россия запустила ночью чуть менее 100 беспилотников. Сколько целей сбило ПВО?

В ночь на 16 апреля враг атаковал 97-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Подтверждено сбитие 57 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, в центре и на юге страны. 34 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Сумщина, Одесская, Днепропетровская, Киевская и Полтавская области.