Шахтер поздравил с Днем рождения Яну Степаненко, пострадавшую от войны
Девочке исполнилось 14 лет
Фото - Шахтар
Сегодня, 16 апреля свой День рождения отмечает Яна Степаненко, пострадавшая от российского обстрела в Краматорске. Ей исполнилось 14 лет.
Донецкий ФК "Шахтер", который регулярно оказывает поддержку Яне, поздравил ее с праздником.
"Поздравляем с днем рождения несокрушимую Яну Степаненко! Ты - воплощение силы, мужества и несокрушимого духа. Твоя история - о невероятной вере в жизнь, о победе света над тьмой.
Ты вдохновляешь - и этим меняешь мир! Желаем тебе здоровья, тепла, искренних людей рядом и исполнения самых заветных желаний!", - говорится в публикации клуба.
Напомним, что Яна Степаненко потеряла обе ноги в результате российского ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске в апреле 2022 года.
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Недавно Яна пробежала на протезах 5 километров в рамках благотворительного марафона в Японии. Целью ее забега был сбор на спортивные протезы для Александра Жавненко.
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