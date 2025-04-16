  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шахтер поздравил с Днем рождения Яну Степаненко, пострадавшую от войны
В тренде

Шахтер поздравил с Днем рождения Яну Степаненко, пострадавшую от войны

Общие новости

Девочке исполнилось 14 лет

Шахтер поздравил с Днем рождения Яну Степаненко, пострадавшую от войны

Фото - Шахтар

Новина українською

Сегодня, 16 апреля свой День рождения отмечает Яна Степаненко, пострадавшая от российского обстрела в Краматорске. Ей исполнилось 14 лет.

Донецкий ФК "Шахтер", который регулярно оказывает поддержку Яне, поздравил ее с праздником.

"Поздравляем с днем рождения несокрушимую Яну Степаненко! Ты - воплощение силы, мужества и несокрушимого духа. Твоя история - о невероятной вере в жизнь, о победе света над тьмой.

Ты вдохновляешь - и этим меняешь мир! Желаем тебе здоровья, тепла, искренних людей рядом и исполнения самых заветных желаний!", - говорится в публикации клуба.

Напомним, что Яна Степаненко потеряла обе ноги в результате российского ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске в апреле 2022 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Недавно Яна пробежала на протезах 5 километров в рамках благотворительного марафона в Японии. Целью ее забега был сбор на спортивные протезы для Александра Жавненко.

По теме
yellow-arrow
Детская травма. Экс-жена Тимощука рассказала, почему он никогда не перешел бы в Динамо
yellow-arrow
Рада снова продлила военное положение и мобилизацию. Известны новые сроки
yellow-arrow
Россия запустила ночью чуть менее 100 беспилотников. Сколько целей сбило ПВО?
Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости