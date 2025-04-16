Шахтер поздравил с Днем рождения Яну Степаненко, пострадавшую от войны

Сегодня, 16 апреля свой День рождения отмечает Яна Степаненко, пострадавшая от российского обстрела в Краматорске. Ей исполнилось 14 лет.

Донецкий ФК "Шахтер", который регулярно оказывает поддержку Яне, поздравил ее с праздником.

"Поздравляем с днем рождения несокрушимую Яну Степаненко! Ты - воплощение силы, мужества и несокрушимого духа. Твоя история - о невероятной вере в жизнь, о победе света над тьмой. Ты вдохновляешь - и этим меняешь мир! Желаем тебе здоровья, тепла, искренних людей рядом и исполнения самых заветных желаний!", - говорится в публикации клуба.

Напомним, что Яна Степаненко потеряла обе ноги в результате российского ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске в апреле 2022 года.

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Недавно Яна пробежала на протезах 5 километров в рамках благотворительного марафона в Японии. Целью ее забега был сбор на спортивные протезы для Александра Жавненко.