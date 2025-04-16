Детская травма. Экс-жена Тимощука рассказала, почему он никогда не перешел бы в Динамо

Бывшая жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая рассказала, почему экс-хавбек сборной Украины никогда бы не перешел в киевское "Динамо".

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"Не знаю, было ли предложение от "Динамо", но Толик туда точно не перешел бы. У него есть детская травма. В детстве он был в интернате "Динамо". Вместе с футболистами там жили боксеры, которые над ним издевались, били и забирали еду. Короче, буллили его. Из-за этого у него осталась обида на "Динамо", - рассказала Навроцкая в интервью BLIK.ua.

Напомним, на данный момент Тимощук работает в "Зените" и не осуждает российскую агрессию против Украины. За это УАФ лишила его тренерской лицензии, титулов и наград, однако позже решение было обжаловано Спортивным арбитражным судом (CAS).