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Рада снова продлила военное положение и мобилизацию. Известны новые сроки

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"Юбилейный" 15-й раз

Рада снова продлила военное положение и мобилизацию. Известны новые сроки

Фото: rada.gov.ua

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Верховная Рада поддержала продление всеобщей мобилизации и военного положения в Украине еще на 90 суток - до 6 августа 2025 года.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

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За продление военного положения проголосовали 357 народных депутатов, за всеобщую мобилизацию - 346. В обоих случаях проголосовал "против" только нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Это уже 15-е продление действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Впервые военное положение было введено в Украине 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения со стороны России.

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Верховна Рада военное положение в Украине Алексей Гончаренко мобилизация война с россией
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Источник:
Ярослав Железняк
Опубликовал: Александр Бураков
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