Рада снова продлила военное положение и мобилизацию. Известны новые сроки

Верховная Рада поддержала продление всеобщей мобилизации и военного положения в Украине еще на 90 суток - до 6 августа 2025 года.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

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За продление военного положения проголосовали 357 народных депутатов, за всеобщую мобилизацию - 346. В обоих случаях проголосовал "против" только нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Это уже 15-е продление действия военного положения и всеобщей мобилизации.



Впервые военное положение было введено в Украине 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения со стороны России.