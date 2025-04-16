Рада снова продлила военное положение и мобилизацию. Известны новые сроки
"Юбилейный" 15-й раз
Фото: rada.gov.ua
Верховная Рада поддержала продление всеобщей мобилизации и военного положения в Украине еще на 90 суток - до 6 августа 2025 года.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.
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За продление военного положения проголосовали 357 народных депутатов, за всеобщую мобилизацию - 346. В обоих случаях проголосовал "против" только нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Это уже 15-е продление действия военного положения и всеобщей мобилизации.
Впервые военное положение было введено в Украине 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения со стороны России.
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Источник:Ярослав Железняк
Опубликовал: Александр Бураков
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