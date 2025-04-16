Глава Минфина США назвал сроки подписания соглашения о полезных ископаемых

Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых уже на этой неделе. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Bloomberg.

"Украина выступила с контрпредложением на выходных, и переговоры все еще продолжаются. Мы очень, очень близки. Это даже может быть подписано уже на этой неделе", - сказал он.

Отмечается, что украинское правительство отказалось от комментариев относительно подписания соглашения.

По информации издания, США смягчили свои требования к Украине в соглашении о полезных ископаемых. В частности, оценка американской помощи Киеву снижена до примерно 100 млрд. долларов.



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