  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Глава Минфина США назвал сроки подписания соглашения о полезных ископаемых
В тренде

Глава Минфина США назвал сроки подписания соглашения о полезных ископаемых

Общие новости
Обновлено

Интрига не спадает

Глава Минфина США назвал сроки подписания соглашения о полезных ископаемых

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых уже на этой неделе. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Bloomberg.

"Украина выступила с контрпредложением на выходных, и переговоры все еще продолжаются. Мы очень, очень близки. Это даже может быть подписано уже на этой неделе", - сказал он.

Отмечается, что украинское правительство отказалось от комментариев относительно подписания соглашения.

По информации издания, США смягчили свои требования к Украине в соглашении о полезных ископаемых. В частности, оценка американской помощи Киеву снижена до примерно 100 млрд. долларов.

Читайте такжеРада снова продлила военное положение и мобилизацию. Известны новые сроки

По теме
yellow-arrow
Украинского тренера не выпустили из страны на приглашение по работе. Чем это объяснили?
yellow-arrow
Детская травма. Экс-жена Тимощука рассказала, почему он никогда не перешел бы в Динамо
yellow-arrow
Рада снова продлила военное положение и мобилизацию. Известны новые сроки
Украина США война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bloomberg
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости