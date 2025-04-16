В ГУР предупредили о новом задействовании войск КНДР в российском наступлении
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Войска Северной Кореи могут быть привлечены к российскому наступлению на Харьковскую и Сумскую области.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в интервью японскому NHK.
По его словам, армия КНДР уже потеряла 5 тысяч своих военных в войне против Украины. Сейчас еще 6 тысяч солдат находятся в Курской области и продолжают воевать.
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Черняк добавил, что языковой барьер с российскими оккупантами, который, как ожидалось, мог помешать военным КНДР вести боевые действия, не повлиял на них, поскольку они только получали задания, а потом шли на штурмы, не общаясь с россиянами.
Newsweek ранее сообщал, что Северная Корея за последние 18 месяцев отправила в Россию около 11 тысяч своих военнослужащих и 10 тысяч контейнеров с боеприпасами.
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