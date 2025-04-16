США смягчили свои требования по возврату помощи Украине с $300 млрд до $100 млрд, - СМИ

Соединенные Штаты, вероятно, смягчили свои требования по возмещению помощи, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

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Об этом пишет издание Bloomberg.

Это произошло во время обсуждения соглашения об ископаемых, отмечают источники.

После раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация Дональда Трампа уменьшила свою оценку помощи с $300 млрд до около $100 млрд. Таким образом сумма приближается к собственной оценке Киева.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты предоставили Украине около 100 миллиардов долларов помощи с начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, в конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки по редкоземельным металлам.

Министр экономики Юлия Свириденко подтвердила, что Украина получила новый текст соглашения. По ее словам, украинская сторона прорабатывает его и будет пытаться достичь консенсуса с американскими партнерами.