Премьер Словакии Фицо собирается ехать к Путину на 9 мая, несмотря на предупреждение ЕС
По словам словацкого премьера, "никто не может указывать ему, куда он должен или не должен ехать"
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует поехать в Москву на 9 мая, несмотря на требования Евросоюза не совершать такой визит.
Об этом сообщает Dennik Postoj.
"Я собираюсь в Москву девятого мая. Предупреждение госпожи Каллас (главы дипломатии ЕС Каи Каллас. - Ред.) - это шантаж или объявление о том, что я буду наказан после возвращения из Москвы? Я не знаю, но я знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939", - заявил Фицо.
По словам словацкого премьера, "никто не может указывать ему, куда он должен или не должен ехать".
Также Фицо считает, что ЕС якобы должен провести "дебаты о сущности демократии", поскольку ему не нравится то, что "произошло в Румынии или Франции и что Запад делает в Грузии или Сербии".
Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркивала, что любое участие лидеров стран Евросоюза в параде в Москве 9 мая не будет "восприниматься легкомысленно". Она также отметила, что это касается не только стран ЕС, но и тех стран, которые хотят вступить в блок.
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