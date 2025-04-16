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Премьер Словакии Фицо собирается ехать к Путину на 9 мая, несмотря на предупреждение ЕС

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По словам словацкого премьера, "никто не может указывать ему, куда он должен или не должен ехать"

Премьер Словакии Фицо собирается ехать к Путину на 9 мая, несмотря на предупреждение ЕС

википедия

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует поехать в Москву на 9 мая, несмотря на требования Евросоюза не совершать такой визит.

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Об этом сообщает Dennik Postoj.

"Я собираюсь в Москву девятого мая. Предупреждение госпожи Каллас (главы дипломатии ЕС Каи Каллас. - Ред.) - это шантаж или объявление о том, что я буду наказан после возвращения из Москвы? Я не знаю, но я знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939", - заявил Фицо.

По словам словацкого премьера, "никто не может указывать ему, куда он должен или не должен ехать".

Также Фицо считает, что ЕС якобы должен провести "дебаты о сущности демократии", поскольку ему не нравится то, что "произошло в Румынии или Франции и что Запад делает в Грузии или Сербии".

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркивала, что любое участие лидеров стран Евросоюза в параде в Москве 9 мая не будет "восприниматься легкомысленно". Она также отметила, что это касается не только стран ЕС, но и тех стран, которые хотят вступить в блок.

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