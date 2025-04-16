  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Бывшая жена Тимощука: На заездах он селил проститутку не возле своего номера, а рядом с условным Милевским
В тренде

Бывшая жена Тимощука: На заездах он селил проститутку не возле своего номера, а рядом с условным Милевским

Общие новости
Обновлено

Бывшая жена Анатолия Тимощука рассказала об изменах мужа

Бывшая жена Тимощука: На заездах он селил проститутку не возле своего номера, а рядом с условным Милевским

Фото: twitter.com/zenit_spb

Новина українською

Бывшая жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая рассказала об изменах и стиле жизни своего бывшего мужа.

Читайте такжеБывшая жена Тимощука: Благодаря Бандере выбила Толику в Зените лучший контракт

– Артем Милевский рассказывал историю, как Рибери на Евро-2012 через Тимощука заказывал у Артема проституток. Было такое?

– Что-то такое было. Помню, что Толик рассказывал, как ему кто-то звонил, и он через кого-то заказывал кому-то девушек. Но я тогда не знала, что это был Рибери. В подробности не влезала.

– А сам Тимощук мог погулять "налево" в то время?

– Он любитель показать, что является лучшим за всех. Типа – смотрите, я не такой, как Милевский – не пью, не гуляю и люблю свою жену. На людях Тимощук должен был быть лучше условного Милевского. Но он делал хитро, как я потом узнала. На заездах он селил проститутку не возле своего номера, а рядом с условным Милевским, а ночью тихонько к ней проскальзывал. Зато публично незапятнанный, весь чистенький.

По теме
yellow-arrow
Трамп не хочет поставлять ПВО Украине даже за деньги, - Bild
yellow-arrow
Премьер Словакии Фицо собирается ехать к Путину на 9 мая, несмотря на предупреждение ЕС
yellow-arrow
США смягчили свои требования по возврату помощи Украине с $300 млрд до $100 млрд, - СМИ
Анатолий Тимощук война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Blik
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
terber (ternopil)
16.04.2025 в 18:04
ліпши бути алкашом і гулякою чим гнидою який прикривався вишиванкоют і жовто блакитним прапором
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
terber (ternopil)
16.04.2025 в 18:04
ліпши бути алкашом і гулякою чим гнидою який прикривався вишиванкоют і жовто блакитним прапором
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости