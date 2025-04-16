Бывшая жена Тимощука: На заездах он селил проститутку не возле своего номера, а рядом с условным Милевским
Бывшая жена Анатолия Тимощука рассказала об изменах мужа
Фото: twitter.com/zenit_spb
Бывшая жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая рассказала об изменах и стиле жизни своего бывшего мужа.
– Артем Милевский рассказывал историю, как Рибери на Евро-2012 через Тимощука заказывал у Артема проституток. Было такое?
– Что-то такое было. Помню, что Толик рассказывал, как ему кто-то звонил, и он через кого-то заказывал кому-то девушек. Но я тогда не знала, что это был Рибери. В подробности не влезала.
– А сам Тимощук мог погулять "налево" в то время?
– Он любитель показать, что является лучшим за всех. Типа – смотрите, я не такой, как Милевский – не пью, не гуляю и люблю свою жену. На людях Тимощук должен был быть лучше условного Милевского. Но он делал хитро, как я потом узнала. На заездах он селил проститутку не возле своего номера, а рядом с условным Милевским, а ночью тихонько к ней проскальзывал. Зато публично незапятнанный, весь чистенький.
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