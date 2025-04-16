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УАФ запускает новую программу развития регионального футбола. В список экспертов вошли Ребров, Ротань и Фоззи

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Новая программа развития регионального футбола от УАФ

УАФ запускает новую программу развития регионального футбола. В список экспертов вошли Ребров, Ротань и Фоззи

uaf.ua

Новина українською

УАФ запускает новую программу "Начни игру", целью которой является содействие развитию футбола в Украине, особенно в регионах, где условия для этого ограничены. Она способствует развитию инфраструктуры футбольных клубов, повышению уровня тренировочного процесса и социализации через футбол.

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В частности, программа поддерживает проекты, направленные на привлечение молодых талантов, развитие инклюзивных инициатив, восстановление после войны, а также создание равных возможностей для регионов с ограниченными ресурсами.

Также Ассоциация объявила состав экспертов, которые войдут в специальную комиссию этой программы.

В список экспертов вошли:

  • Сергей Ребров – вице-президент УАФ, главный тренер национальной сборной Украины по футболу;
  • Руслан Ротань – главный тренер ФК "Александрия";
  • Фоззи – солист группы ТНМК, писатель, автор официального трека национальной сборной Украины по футболу "Вместе сильнее";
  • Екатерина Машевская – президент ВБЭТ Фаундейшн;
  • Денис Бойко – экс-игрок национальной сборной Украины по футболу, футбольный эксперт;
  • Александра Кучеренко – спортивная журналистка и ведущая MEGOGO;
  • Анастасия Клипаченко – мастер спорта международного класса, вице-чемпионка Европы и чемпионка мира по пляжному футболу.
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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