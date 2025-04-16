УАФ запускает новую программу развития регионального футбола. В список экспертов вошли Ребров, Ротань и Фоззи

УАФ запускает новую программу "Начни игру", целью которой является содействие развитию футбола в Украине, особенно в регионах, где условия для этого ограничены. Она способствует развитию инфраструктуры футбольных клубов, повышению уровня тренировочного процесса и социализации через футбол.

В частности, программа поддерживает проекты, направленные на привлечение молодых талантов, развитие инклюзивных инициатив, восстановление после войны, а также создание равных возможностей для регионов с ограниченными ресурсами.

Также Ассоциация объявила состав экспертов, которые войдут в специальную комиссию этой программы.

В список экспертов вошли: