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"Хайпуют журналюги", - Милевский вступился за кента Алиева, которого якобы пьяным задержала полиция

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Артем говорит, что ничего там такого не было

"Хайпуют журналюги", - Милевский вступился за кента Алиева, которого якобы пьяным задержала полиция

Фото: Instagram.com/aliev_sasha88

Новина українською

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский не остался в стороне инцидента с участием своего друга, экс-футболиста Александра Алиева.

Читайте такжеПохож на Алиева. Полиция в Киеве задержала предварительно пьяного водителя Mercedes. ВИДЕО

Напомним, вчера, 12-го апреля, Патрульная полиция Киева задержала Алиева за нарушение ПДД, агрессивное поведение мужчины и подозрение на алкогольное опьянение. Потом Алиев опубликовал видео, где заявил, что не был пьян.

Патрульная полиция Киева сообщала, что составила протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения, мелкое хулиганство и движение по полосе общественного транспорта. Дальше дело за судом.

– Что с Алиевым?

– Все норм.

– Не комментируешь?

– А что комментировать?

– Сел пьяный за руль?

– Да нет, там что-то из-за другого вопроса, но все как обычно, пишут, хайпуют журналюги.

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Артем Милевский Александр Алиев
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Источник:
ТГ-канал Мілевського
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
16.04.2025 в 19:23
Бачив я це відео і можу сказати, що Алієв не був там бухим. Хочу побачити протокол затримання, де є висновки лікарів, що Алієв був п"яний. Впевнений, що такого немає. І я не вигорожую когось, я завжди за правду. Був би бухий, я би це визнав. А так, ганьба поліції
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
16.04.2025 в 19:23
Бачив я це відео і можу сказати, що Алієв не був там бухим. Хочу побачити протокол затримання, де є висновки лікарів, що Алієв був п"яний. Впевнений, що такого немає. І я не вигорожую когось, я завжди за правду. Був би бухий, я би це визнав. А так, ганьба поліції
Ответить
0
2

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