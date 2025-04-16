"Хайпуют журналюги", - Милевский вступился за кента Алиева, которого якобы пьяным задержала полиция
Артем говорит, что ничего там такого не было
Фото: Instagram.com/aliev_sasha88
Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский не остался в стороне инцидента с участием своего друга, экс-футболиста Александра Алиева.
Напомним, вчера, 12-го апреля, Патрульная полиция Киева задержала Алиева за нарушение ПДД, агрессивное поведение мужчины и подозрение на алкогольное опьянение. Потом Алиев опубликовал видео, где заявил, что не был пьян.
Патрульная полиция Киева сообщала, что составила протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения, мелкое хулиганство и движение по полосе общественного транспорта. Дальше дело за судом.
– Что с Алиевым?
– Все норм.
– Не комментируешь?
– А что комментировать?
– Сел пьяный за руль?
– Да нет, там что-то из-за другого вопроса, но все как обычно, пишут, хайпуют журналюги.
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