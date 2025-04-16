Трамп не хочет поставлять ПВО Украине даже за деньги, - Bild
Ранее украинский президент Зеленский заявлял, что готов потратить на вооружение 50 млрд долларов
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп не хочет помогать Украине, даже если взамен получит 50 миллиардов долларов из фондов ЕС. Он отказался от соответствующей выгодной сделки, выдвинув новые обвинения в адрес президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом пишет Bild.
Отмечается, что Украина срочно нуждается в новых системах противовоздушной обороны, чтобы предотвратить новые массовые убийства гражданского населения со стороны России, подобные ракетным атакам российских войск на Кривой Рог и Сумы.
Накануне Зеленский предложил использовать финансовую помощь Евросоюза и замороженные российские активы, чтобы купить сотни ракет к Patriot и другого оружия. Одна ракета для системы Patriot стоит 5,5 млн евро.
В целом украинский президент готов потратить на вооружение 50 млрд долларов.
"Дайте нам пакет, который включает как системы ПВО, так и другие соответствующие инструменты - мы за него заплатим", - сказал Зеленский украинским СМИ.
Президент США, однако, все еще заинтересован в безрезультатных переговорах с диктатором РФ Владимиром Путиным больше, чем в заработке на поставках оружия Украине.
На вопрос журналиста о том, собирается ли он продавать Украине новые ракеты ПВО, Трамп ответил:
"Знаете, он (Зеленский) всегда хочет покупать ракеты. Но послушайте, если вы начинаете войну, вы должны знать, что можете ее победить. Нельзя начинать войну против противника, который в 20 раз больше, а потом надеяться, что кто-то даст вам ракеты".
В Украине отказ Вашингтона вызвал возмущение, отмечает OSINT-аналитик BILD Юлиан Рёпке: наблюдатели и активисты заявляют, что такая политика Трампа только потворствует продолжению кровопролития.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова заплатить $15 млрд за десять систем противовоздушной обороны Patriot.
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