Президент США Дональд Трамп не хочет помогать Украине, даже если взамен получит 50 миллиардов долларов из фондов ЕС. Он отказался от соответствующей выгодной сделки, выдвинув новые обвинения в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет Bild.

Отмечается, что Украина срочно нуждается в новых системах противовоздушной обороны, чтобы предотвратить новые массовые убийства гражданского населения со стороны России, подобные ракетным атакам российских войск на Кривой Рог и Сумы.

Накануне Зеленский предложил использовать финансовую помощь Евросоюза и замороженные российские активы, чтобы купить сотни ракет к Patriot и другого оружия. Одна ракета для системы Patriot стоит 5,5 млн евро.

В целом украинский президент готов потратить на вооружение 50 млрд долларов.

"Дайте нам пакет, который включает как системы ПВО, так и другие соответствующие инструменты - мы за него заплатим", - сказал Зеленский украинским СМИ.

Президент США, однако, все еще заинтересован в безрезультатных переговорах с диктатором РФ Владимиром Путиным больше, чем в заработке на поставках оружия Украине.

На вопрос журналиста о том, собирается ли он продавать Украине новые ракеты ПВО, Трамп ответил:

"Знаете, он (Зеленский) всегда хочет покупать ракеты. Но послушайте, если вы начинаете войну, вы должны знать, что можете ее победить. Нельзя начинать войну против противника, который в 20 раз больше, а потом надеяться, что кто-то даст вам ракеты".

В Украине отказ Вашингтона вызвал возмущение, отмечает OSINT-аналитик BILD Юлиан Рёпке: наблюдатели и активисты заявляют, что такая политика Трампа только потворствует продолжению кровопролития.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова заплатить $15 млрд за десять систем противовоздушной обороны Patriot.