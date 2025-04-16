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Трамп не хочет поставлять ПВО Украине даже за деньги, - Bild

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Ранее украинский президент Зеленский заявлял, что готов потратить на вооружение 50 млрд долларов

Трамп не хочет поставлять ПВО Украине даже за деньги, - Bild

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп не хочет помогать Украине, даже если взамен получит 50 миллиардов долларов из фондов ЕС. Он отказался от соответствующей выгодной сделки, выдвинув новые обвинения в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

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Об этом пишет Bild.

Отмечается, что Украина срочно нуждается в новых системах противовоздушной обороны, чтобы предотвратить новые массовые убийства гражданского населения со стороны России, подобные ракетным атакам российских войск на Кривой Рог и Сумы.

Накануне Зеленский предложил использовать финансовую помощь Евросоюза и замороженные российские активы, чтобы купить сотни ракет к Patriot и другого оружия. Одна ракета для системы Patriot стоит 5,5 млн евро.

В целом украинский президент готов потратить на вооружение 50 млрд долларов.

"Дайте нам пакет, который включает как системы ПВО, так и другие соответствующие инструменты - мы за него заплатим", - сказал Зеленский украинским СМИ.

Президент США, однако, все еще заинтересован в безрезультатных переговорах с диктатором РФ Владимиром Путиным больше, чем в заработке на поставках оружия Украине.

На вопрос журналиста о том, собирается ли он продавать Украине новые ракеты ПВО, Трамп ответил:

"Знаете, он (Зеленский) всегда хочет покупать ракеты. Но послушайте, если вы начинаете войну, вы должны знать, что можете ее победить. Нельзя начинать войну против противника, который в 20 раз больше, а потом надеяться, что кто-то даст вам ракеты".

В Украине отказ Вашингтона вызвал возмущение, отмечает OSINT-аналитик BILD Юлиан Рёпке: наблюдатели и активисты заявляют, что такая политика Трампа только потворствует продолжению кровопролития.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова заплатить $15 млрд за десять систем противовоздушной обороны Patriot.

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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
16.04.2025 в 18:09
Ну это логично, он на стороне путлера
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
16.04.2025 в 18:09
Ну это логично, он на стороне путлера
Ответить
0
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