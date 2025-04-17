Георгий Судаков: дирижер из Шахтера, готовый к европейской сцене

В последние годы украинский футбол подарил миру немало талантов, но имя Георгия Судакова все чаще звучит в контексте будущих звезд европейского масштаба. Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины не только демонстрирует зрелую игру, но и привлекает внимание таких грандов, как "Наполи", "Ювентус", "Вест Хэм" и "Арсенал". Разговоры о его переезде за границу ходят уже более года, но так никто и не смог осилить требования "горняков". Первое, что отпугивает потенциальных покупателей – это цена. А вот на счет второго объяснения ходят слухи о неуверенности в игроках "Шахтера" после того самого неудачного трансфера Михаила Мудрика.

Что делает Судакова особенным? Ведь не спроста скауты со всего мира тщательно следят за играми украинского полузащитника. Как на уровне национальной сборной, так и в клубе Георгий демонстрирует стабильные показатели, за которые его и хотят переманить в самые сильные европейские чемпионаты. И сейчас нужно быть максимально осторожным, так как тот потенциал, который есть у Судакова еще нуждается в раскрытии. И правильность выбора команды сделает его узнаваемым по всему миру.

Путь к вершине

Георгий Судаков родился в Брянке, где и начался его путь к вершине. Первой командой стал "Сокол", в котором полузащитник играл с 2013 по 2014. Но благодаря своим качествам на него быстро "положили глаз" скауты из "Металлиста", где он пробыл до 2017 года. После чего случилось логическое завершение его юношеской карьеры, и он оказался в молодежке "Шахтера". Там Судаков стал чемпионом Украины среди игроков до 17 лет в сезоне 2018/2019, а также был признан лучшим игроком турнира. С 2020 года выступает за "Шахтер", где быстро стал ключевой фигурой. В сезоне 2023/24 признан лучшим игроком клуба и всей Украинской Премьер-лиги, набрав 79% голосов болельщиков.

Помимо успешных выступлений на клубном уровне Судаков стал важным игроком сборной Украины, проявив себя как лидер на поле. Его способность адаптироваться к различным тактическим схемам и приносить результат делает его незаменимым игроком в составе национальной команды. Так и получалось, что несмотря на смену тренеров Георгий всегда имел возможность попадания в основной состав. Но у всего это есть и обратная сторона медали, а именно – критика.



"Это моя вторая награда. Я, наверное, в первую очередь, как уже говорил, горжусь собой, потому что это детская мечта – выигрывать награду MVP в Лиге чемпионов. Но самое главное, что выиграла команда – для меня это позитивнее. Поэтому двигаемся дальше. Да, конечно, и трогательно, и приятно. И, наверное, это очень важно сейчас для меня, потому что в последнее время столкнулся с какой-то критикой от наших экспертов, поэтому эти достижения придают мне уверенность в будущем", – рассказал Судаков.

И все бы ничего не всеми известный Виктор Леоненко в очередной раз не подбирая фраз раскритиковал игрока. Но у болельщиков удивления уже не было, так как все привыкли к его "выпадам". Да и к тому же он бывший игрок "Динамо" и всегда имел специфическое отношение к игрокам "горняков".

"Видимо, Судаков никогда не станет футболистом, если такое говорит после Янг Бойз. Это нужно очень "много" мозгов иметь. Если делать такие заявления, пожалуй, парень - очень серьезный. Зачем что-то кому-то доказывать, ты обязан радовать болельщиков, если ты серьезный футболист. Совет один – работать и молчать! Лучше молчать и делать свою работу. После таких заявлений я бы на его месте задумался. Ничего себе, даже Янг Бойз обыграл! Пожалуй, карьера вверх пошла. Даже если ты обыграл Реал или Манчестер Сити, завтра надо выходить и снова доказывать, и побеждать. А после Янг Бойз вообще должно быть стыдно что-нибудь рассказывать. Эти слова удивительны и ничтожны. Хотя я не удивлен. Они сами себя назначили звездами. Посмотрим, что дальше будет", – заявил Леоненко.

И самое интересное в этом всем, что теперь болельщики видят "что дальше будет", ведь Георгий Судаков является основным игроком своей команды, регулярно выступает за сборную Украины и получил немало наград. А ведь полузащитнику всего 22 года и у него еще вся карьера впереди. Да и к тому же "Шахтеру" регулярно поступают предложения от ведущих клубов Европы. А вот Леоненко в свою очередь так и продолжает критиковать всех, кто попадается ему на пути.

Статистический портрет

Главным аргументом Георгия перед скаутами выступает его универсальность. Потому как он может смело использоваться в разных формациях и тем более позициях. Номинальным расположением Судакова в средней линии является ЦАП (центральный атакующий полузащитник), но в тоже время он может опуститься ниже и стать чистым ЦП (центральный полузащитник). А также некоторые тренера использовали Георгия слева, благодаря его скоростным качествам. Не менее важным аспектом является то, что футболист прекрасно бьет с двух ног, как тот же Кевин Де Брюйне.

Следующим плюсом Судаков выступает его точные передачи. Безусловно в рамках УПЛ данный показатель будет на порядок выше, нежели у конкурентов по позиции. Но в этом случае можно рассмотреть его выступления в Лиге чемпионов. А вот здесь как раз таки точность пасов составляет порядка 88%, что является очень достойным показателем. Из 375 передач Георгий точно отдал 311. Особенно впечатляют его средние пасы 205 точных из 239 попыток. Он также активно участвует в атакующих действиях, совершив 28 передач в зону атаки и 24 — в ключевые зоны.

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"Обидно проиграть в таком матче, тем более что игра нам давалась, и я считаю, что по итогам встречи мы могли бы иметь гораздо больше. Но индивидуальное мастерство игроков... Как я говорил во флеш-интервью, видимо, такие игроки, как Судаков, стоят 60 миллионов и решают судьбу игры. Впрочем, я горжусь своей командой, отношением, и сегодня мы были не хуже, так точно, а могли бы быть и лучше", – сказал Ротань после игры с "Шахтером"

Физическая подготовка также находится на высоком уровне и здесь стоит обратить внимание на выступления Георгия в рамках Лиги чемпионов, где за 8 игр он преодолел порядка 90 км. Благодаря своей выносливости Судаков может смело играть все 90 минут, да и к тому же еще часто менять позиции и оказывать поддержку партнерам, находящихся по соседству. Сюда же стоит отнести и скоростные качества игрока, потому как максимальный показатель составил чуть более 30 км/час, что дает возможность тренерам задействовать Георгия на том же левом фланге.

Судаков способен играть на различных позициях в полузащите: от классической "восьмерки" до "десятки". Он комфортно чувствует себя как в схемах с двумя опорниками, так и в более атакующих формациях. Его способность адаптироваться к разным тактическим требованиям делает его ценным активом для любого тренера.

Интерес со стороны топ-клубов

Интерес к Судакову проявляют несколько европейских грандов. "Наполи" и "Ювентус" сделали предложения "Шахтеру" на сумму около 35 миллионов евро. Но этого мало для "горняков", так как все прекрасно знают манеру ведения переговоров со стороны клуба. Ведь "Челси" в свое время отдал 70 млн евро + 30 млн были предусмотрены в качестве бонусов. От того и позиция "Шахтера" такова, что нужно выжать максимум из своего звездного игрока.

"Италия – это страна с большой футбольной историей, тактическим футболом и страстными болельщиками. Для полузащитника с моими качествами Серия А могла бы стать идеальным чемпионатом для роста. Там много первоклассных полузащитников, тренеры – замечательные тактики, а футбол очень интенсивный. Более того, многие украинские игроки уже оставили свой след в Италии. Почему не состоялся мой трансфер в Италию? Мы получали предложения от Ювентуса и Наполи. Я никогда не говорил "нет" этим клубам. Мне хотелось бы попробовать свои силы в чемпионате Италии, особенно в командах, где так много звезд, но окончательное решение остается за менеджерами и президентом моего клуба", – заявил Георгий Судаков в одном из своих интервью.

Также интерес проявляют и команды из АПЛ, где помимо первой пятерки есть "Вест Хэм", который желает подписать украинского полузащитника. Правда "Шахтер" уже озвучил свои условия и назвал сумму в размере 60 млн евро. Это конечно подвергло в шок английский клуб, потому как для них такая цифра трансфера является неприемлемой.

Один из скаутов отметил: "Его переход должен состояться не просто в клуб европейского чемпионата, а в клуб статусного и стабильного участника еврокубков".

Оптимальный выбор для трансфера

С учетом стиля игры и тактических предпочтений, "Наполи" выглядит наиболее подходящим вариантом для Судакова. Итальянский клуб ищет универсального футболиста и готов предоставить украинцу ключевую роль в центре поля. Часть инсайдеров даже поговаривали, что итальянцы хотят использовать Георгия слева на позиции вингера. В любом случае Серия А – это один из лучших вариантов для продолжения карьеры украинца. Ведь клуб борется за чемпионство и регулярно выступает на евроарене. А вот Антонио Конте точно найдет общий язык с Георгием Судаковым.

Английские клубы также заинтересованы в игроке, но высокая конкуренция и адаптация к интенсивному стилю Премьер-лиги могут потребовать времени. Да и неизвестно получится ли заиграть под давлением фанатов, которые не прощают ошибок. "Вест Хэм" переживает не лучшие времена и находится около зоны вылета АПЛ (17-е место). Им кровь из носу нужно усиление, но пока ходят слухи, что они готовы распрощаться с несколькими своими игроками. И если сравнивать этот вариант с тем же "Наполи", который находится на 2-й строчке Серии А и борется за трофей, а также будет играть в Лиге чемпионов следующего сезона – выбор очевиден.

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Из Испании прямых предложений не поступало, да и на уровне слухов все весьма тихо. Из французской Лиги 1 единственным вариантов может стать "Марсель", но интереса у клуба нет. Остается еще Германия, где также все не так однозначно. "Бавария" будет нуждаться в ЦАП на следующий сезон, но Компани ни разу не упоминал Георгия в своих целях на летнее трансферное окно. "Байер" на пороге изменений, так как до конца непонятно будущее Алонсо и Вирца. Потому как "Реал" "положил глаз" на тренера, а главное условия Хаби – это переход Флориана. Хотя эти варианты выглядит очень даже достойно, при условии, что обе команды атакующие и в их расстановки идеально впишется Георгий.

Судаков — один из самых перспективных полузащитников Европы. Его технические навыки, тактическая гибкость и физическая подготовка делают его желанным приобретением для многих топ-клубов. А возраст позволяет заключить контракт на лет 10, как это стало актуально и популярно в последнее время. Данный трансфер поможет клубам закрыть вопрос в центральной линии полузащиты на долгие годы. Переход в "Наполи" может стать идеальным шагом в его карьере, предоставив платформу для дальнейшего роста и успеха на международной арене.