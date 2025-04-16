Трамп сорвал секретный брифинг Пентагона относительно войны с Китаем из-за участия Маска, - СМИ

Президент США Дональд Трамп разгневался на миллиардера и главу Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска, который якобы должен был посетить секретный брифинг Пентагона, где должны были обсуждать планы на случай войны с Китаем.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Неназванные высокопоставленные чиновники рассказали, что после того, как Трамп узнал, что Маск должен быть на этом брифинге в Пентагоне, он распорядился отменить его.

"Какого черта Илон там делает? Убедитесь, чтобы он туда не попал", - сказал американский президент, по словам одного из собеседников Axios.

Медиа сообщило, что глава Пентагона Пит Хегсет отстранил двух должностных лиц - Дэна Колдуэлла и Дарина Селника в рамках расследования об утечке информации о запланированном секретном брифинге.

"Президент все еще очень любит Илона, но есть некоторые красные линии. У Илона много бизнеса в Китае, и он имеет там хорошие отношения", - пояснил собеседник.

Журналисты отметили, что Маск раздражает некоторых чиновников администрации Трампа своим постоянным присутствием в Белом доме, бессистемными публикациями в социальных сетях и тактикой "рубить и жечь" в DOGE.