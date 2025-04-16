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Трамп сорвал секретный брифинг Пентагона относительно войны с Китаем из-за участия Маска, - СМИ

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Трамп сорвал секретный брифинг Пентагона относительно войны с Китаем из-за участия Маска, - СМИ

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп разгневался на миллиардера и главу Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска, который якобы должен был посетить секретный брифинг Пентагона, где должны были обсуждать планы на случай войны с Китаем.

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Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Неназванные высокопоставленные чиновники рассказали, что после того, как Трамп узнал, что Маск должен быть на этом брифинге в Пентагоне, он распорядился отменить его.

"Какого черта Илон там делает? Убедитесь, чтобы он туда не попал", - сказал американский президент, по словам одного из собеседников Axios.

Медиа сообщило, что глава Пентагона Пит Хегсет отстранил двух должностных лиц - Дэна Колдуэлла и Дарина Селника в рамках расследования об утечке информации о запланированном секретном брифинге.

"Президент все еще очень любит Илона, но есть некоторые красные линии. У Илона много бизнеса в Китае, и он имеет там хорошие отношения", - пояснил собеседник.

Журналисты отметили, что Маск раздражает некоторых чиновников администрации Трампа своим постоянным присутствием в Белом доме, бессистемными публикациями в социальных сетях и тактикой "рубить и жечь" в DOGE.

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Комментарии
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Djon (Україна)
16.04.2025 в 22:11
два 3,14дораса знайшли один одного, а тепер сваряться
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Комментарии 1
avatar
Djon (Україна)
16.04.2025 в 22:11
два 3,14дораса знайшли один одного, а тепер сваряться
Ответить
1
0

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