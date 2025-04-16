Трамп сорвал секретный брифинг Пентагона относительно войны с Китаем из-за участия Маска, - СМИ
В Штатах своя атмосфера
фото из свободных источников
Президент США Дональд Трамп разгневался на миллиардера и главу Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска, который якобы должен был посетить секретный брифинг Пентагона, где должны были обсуждать планы на случай войны с Китаем.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
Неназванные высокопоставленные чиновники рассказали, что после того, как Трамп узнал, что Маск должен быть на этом брифинге в Пентагоне, он распорядился отменить его.
"Какого черта Илон там делает? Убедитесь, чтобы он туда не попал", - сказал американский президент, по словам одного из собеседников Axios.
Медиа сообщило, что глава Пентагона Пит Хегсет отстранил двух должностных лиц - Дэна Колдуэлла и Дарина Селника в рамках расследования об утечке информации о запланированном секретном брифинге.
"Президент все еще очень любит Илона, но есть некоторые красные линии. У Илона много бизнеса в Китае, и он имеет там хорошие отношения", - пояснил собеседник.
Журналисты отметили, что Маск раздражает некоторых чиновников администрации Трампа своим постоянным присутствием в Белом доме, бессистемными публикациями в социальных сетях и тактикой "рубить и жечь" в DOGE.
Популярное сейчас
- Шахтер продолжает погоню, Кривбасс падает дальше. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Бывшая жена Тимощука: На заездах он селил проститутку не возле своего номера, а рядом с условным Милевским
- УПЛ. Кривбасс – Шахтер 1:2. Интрига в борьбе за чемпионство жива
- Зеленский: Без США Украина будет нести много потерь: человеческих и территориальных
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
Комментарии 1