Стало известно, кто займет пост первого вице-президента УАФ
Вместо Павла Бойчука
Фото: Google
25 апреля состоится Конгресс УАФ, в повестке дня которого есть и кадровые вопросы.
На Конгрессе должен быть избран новый первый вице-президент УАФ вместо Павла Бойчука, который ушел в отставку.
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Как сообщает Sport.ua, главный претендент на эту вакантную должность – Артем Стоянов, член Исполкома УАФ, кандидат юридических наук, авторитетный юрист, имеет более чем 15-летний опыт консультирования и представительства в судах.
Также будут избраны главы, заместители председателей и члены органов осуществления футбольного правосудия УАФ.
Конгресс начнет работу 25 апреля в 12:00 в Доме футбола в Киеве.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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