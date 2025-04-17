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Стало известно, кто займет пост первого вице-президента УАФ

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Вместо Павла Бойчука

Стало известно, кто займет пост первого вице-президента УАФ

Фото: Google

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25 апреля состоится Конгресс УАФ, в повестке дня которого есть и кадровые вопросы.

На Конгрессе должен быть избран новый первый вице-президент УАФ вместо Павла Бойчука, который ушел в отставку.

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Как сообщает Sport.ua, главный претендент на эту вакантную должность – Артем Стоянов, член Исполкома УАФ, кандидат юридических наук, авторитетный юрист, имеет более чем 15-летний опыт консультирования и представительства в судах.

Также будут избраны главы, заместители председателей и члены органов осуществления футбольного правосудия УАФ.

Конгресс начнет работу 25 апреля в 12:00 в Доме футбола в Киеве.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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