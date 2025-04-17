1230 оккупантов и 65 артсистем. Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне
Более 400 единиц выбитой техники
facebook.com/JFTaskForce
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1230 оккупантов, 54 бронемашины, 65 артсистем и три системы ПВО.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.04. 25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 937440 (+1230) человек ликвидировано
- танков - 10654 (+16)
- боевых бронированных машин - 22217 (+54)
- артиллерийских систем - 26442 (+65)
- РСЗО - 1366 (+2)
- средства ПВО - 1135 (+3)
- самолетов - 370 (0)
- вертолетов - 335 (0)
- БПЛА оперативно- тактического уровня - 32925 (+88)
- крылатые ракеты - 3145 (0)
- корабли / катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 44642 (+170)
- специальная техника - 3807 (+3)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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