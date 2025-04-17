  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. 1230 оккупантов и 65 артсистем. Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне
В тренде

1230 оккупантов и 65 артсистем. Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне

Общие новости

Более 400 единиц выбитой техники

1230 оккупантов и 65 артсистем. Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне

facebook.com/JFTaskForce

Новина українською

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1230 оккупантов, 54 бронемашины, 65 артсистем и три системы ПВО.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.04. 25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 937440 (+1230) человек ликвидировано
  • танков - 10654 (+16)
  • боевых бронированных машин - 22217 (+54)
  • артиллерийских систем - 26442 (+65)
  • РСЗО - 1366 (+2)
  • средства ПВО - 1135 (+3)
  • самолетов - 370 (0)
  • вертолетов - 335 (0)
  • БПЛА оперативно- тактического уровня - 32925 (+88)
  • крылатые ракеты - 3145 (0)
  • корабли / катера - 28 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 44642 (+170)
  • специальная техника - 3807 (+3)
По теме
yellow-arrow
Рада может отменить военное положение досрочно. Известно, по каким причинам
yellow-arrow
Стало известно, кто займет пост первого вице-президента УАФ
yellow-arrow
Без ремонтады и немцев в ЛЧ, новые контракты лидеров ДК и Атлетико. Главные новости за 16 апреля
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости