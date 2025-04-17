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Рада может отменить военное положение досрочно. Известно, по каким причинам

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Надо лишь одно условие

Рада может отменить военное положение досрочно. Известно, по каким причинам

Віталій Носач, РБК-Україна

Новина українською

16 апреля Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации до 6 августа 2025 года. Однако в случае прекращения войны его могут закончить раньше.

Об этом заявил нардеп, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

"Продление на 90 дней, не означает, что это будет 90 дней. Если мы достигнем мира в этой войне раньше, то совершенно понятно, что Верховная Рада может своими голосами поддержать прекращение военного положения в любое время в течение этих 90 дней.

Прекращение военного положения в Украине приведет к изменению функционирования наших военно-гражданских администраций, изменения функционирования государственного аппарата, изменения финансирования нашей армии. И фактически это будет означать капитуляцию для нашего врага, и для наших партнеров, которым не будет смысла поддерживать Украину, потому что она сама признала, что военного положения уже нет", - говорит Чернев.

Представитель МИД Георгий Тихий сообщил, что Украина и США проведут новый раунд переговоров с США с целью поиска путей прекращения войны, которую против нашего государства ведет Россия.

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Источник:
Рада
Опубликовал: Александр Бураков
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