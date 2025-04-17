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75 БПЛА и пять ракет. В Воздушных силах рассказали о ночной атаке на Украину

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Три типа вооружения

75 БПЛА и пять ракет. В Воздушных силах рассказали о ночной атаке на Украину

25 ОПДБр ДШВ

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В ночь на 17 апреля Россия запустила две баллистические ракеты Искандер-М, три зенитные управляемые ракеты С-300/400 с ТОТ Луганской области, а также 75 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 25 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, юге и центре страны. 30 вражеских БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Сумская и Днепропетровская области.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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