75 БПЛА и пять ракет. В Воздушных силах рассказали о ночной атаке на Украину
Три типа вооружения
25 ОПДБр ДШВ
В ночь на 17 апреля Россия запустила две баллистические ракеты Искандер-М, три зенитные управляемые ракеты С-300/400 с ТОТ Луганской области, а также 75 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие 25 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, юге и центре страны. 30 вражеских БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
В результате атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Сумская и Днепропетровская области.
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