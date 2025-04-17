Стали известны детали ликвидации бывшего украинского футзалиста, воевавшего за РФ
После аннексии Крыма он перешел на сторону врага
Кримський вітер
Стали известны некоторые детали о бывшем игроке молодежной сборной Украины по футзалу Алексее Яблонском, который воевал на стороне России.
Накануне, 16 апреля в аннексированном Севастополе состоялись его похороны. По словам так называемого "губернатора Севастополя" Михаила Развожаева, экс-футзалист в 2025 году подписал контракт с Минобороны РФ. Гвардии ефрейтор Яблонский служил в воздушно-десантном подразделении.
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Сообщается, что силы обороны ликвидировали предателя Украины на территории Курской области. Точная дата и обстоятельства его гибели неизвестны. У ликвидированного оккупанта остались жена и двое детей.
Яблонский является воспитанником "Севастополя". Выступал за вторую команду “сине-белых”. Кроме этого до аннексии Россией Крымского полуострова играл за "Крымтеплицу" и "Мир" Горностаевка. На его счету есть шесть матчей в первой Лиге Украины и два – в Кубке Украины. После 2014 года он играл за семь крымских команд, а в январе 2023-го завершил карьеру.
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