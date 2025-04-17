Украинская делегация прибыла в Париж на переговоры. С кем встретятся?

Руководитель Офиса президент Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли в Париж.

Об этом написал Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"В рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции желающих и способных гарантировать безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании.

Также запланированы встречи с представителями США, которые в это время находятся во Франции.

Работаем над важными вопросами для безопасности Украины и всей Европы", - говорится в сообщении.