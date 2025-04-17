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Украинская делегация прибыла в Париж на переговоры. С кем встретятся?

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Ожидаются важные встречи с западными партнерами

Украинская делегация прибыла в Париж на переговоры. С кем встретятся?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководитель Офиса президент Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли в Париж.

Об этом написал Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"В рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции желающих и способных гарантировать безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании.

Также запланированы встречи с представителями США, которые в это время находятся во Франции.

Работаем над важными вопросами для безопасности Украины и всей Европы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф на этой неделе отправятся на переговоры в Париж, где в частности речь будет идти и об Украине.

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Источник:
Андрій Єрмак
Опубликовал: Александр Бураков
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