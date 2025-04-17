"Надо давить на убийц и помогать жизни". Зеленский отреагировал на ужасную атаку на Днепр
Снова призвал к международному давлению на агрессора
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский прокомментировал очередной обстрел со стороны России по украинским городам. Особое внимание - Днепру.
"Тяжелая ночь была в Днепре - удар российских дронов. По обычным домам, по обычной гражданской инфраструктуре. Продолжается разбор завалов. Сейчас в больницах города 16 человек, всего 28 человек пострадали, в том числе четыре ребенка. Всем оказывается помощь. К сожалению, три человека были убиты этим российским ударом, и среди них - девушка, Вероника, всего 17 лет ей было... Мои соболезнования родным и близким.
Одесса - тоже удар беспилотников. Три человека были ранены. Повреждены дома, аптека, церковь. Удары авиабомб по Сумщине, российская баллистика против Харьковщины и Донетчины.
Каждый оборонный пакет партнеров для Украины сейчас, все формы поддержки миром нашей устойчивости - это буквально защита жизней. Россия каждый день и каждую ночь использует, чтобы убивать. Надо давить на убийц и помогать жизни, чтобы прекратить эту войну и гарантировать надежный мир", - написал глава государства в Telegram.
Читайте также75 БПЛА и пять ракет. В Воздушных силах рассказали о ночной атаке на Украину
Популярное сейчас
- Рада может отменить военное положение досрочно. Известно, по каким причинам
- В двух шагах до финала. Определились все полуфинальные пары Лиги Чемпионов
- ЛЧ. Реал Мадрид – Арсенал 1:2 (общ. 1:5). Сегодня без ремонтады
- Зеленский: Без США Украина будет нести много потерь: человеческих и территориальных
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО