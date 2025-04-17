  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Надо давить на убийц и помогать жизни". Зеленский отреагировал на ужасную атаку на Днепр
В тренде

"Надо давить на убийц и помогать жизни". Зеленский отреагировал на ужасную атаку на Днепр

Общие новости
Обновлено

Снова призвал к международному давлению на агрессора

"Надо давить на убийц и помогать жизни". Зеленский отреагировал на ужасную атаку на Днепр

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский прокомментировал очередной обстрел со стороны России по украинским городам. Особое внимание - Днепру.

"Тяжелая ночь была в Днепре - удар российских дронов. По обычным домам, по обычной гражданской инфраструктуре. Продолжается разбор завалов. Сейчас в больницах города 16 человек, всего 28 человек пострадали, в том числе четыре ребенка. Всем оказывается помощь. К сожалению, три человека были убиты этим российским ударом, и среди них - девушка, Вероника, всего 17 лет ей было... Мои соболезнования родным и близким.

Одесса - тоже удар беспилотников. Три человека были ранены. Повреждены дома, аптека, церковь. Удары авиабомб по Сумщине, российская баллистика против Харьковщины и Донетчины.

Каждый оборонный пакет партнеров для Украины сейчас, все формы поддержки миром нашей устойчивости - это буквально защита жизней. Россия каждый день и каждую ночь использует, чтобы убивать. Надо давить на убийц и помогать жизни, чтобы прекратить эту войну и гарантировать надежный мир", - написал глава государства в Telegram.

Читайте также75 БПЛА и пять ракет. В Воздушных силах рассказали о ночной атаке на Украину

По теме
yellow-arrow
Стали известны детали ликвидации бывшего украинского футзалиста, воевавшего за РФ
yellow-arrow
Украинская делегация прибыла в Париж на переговоры. С кем встретятся?
yellow-arrow
75 БПЛА и пять ракет. В Воздушных силах рассказали о ночной атаке на Украину
Украина Днепр Владимир Зеленский война с россией БПЛА
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости