"Надо давить на убийц и помогать жизни". Зеленский отреагировал на ужасную атаку на Днепр

Президент Владимир Зеленский прокомментировал очередной обстрел со стороны России по украинским городам. Особое внимание - Днепру.

"Тяжелая ночь была в Днепре - удар российских дронов. По обычным домам, по обычной гражданской инфраструктуре. Продолжается разбор завалов. Сейчас в больницах города 16 человек, всего 28 человек пострадали, в том числе четыре ребенка. Всем оказывается помощь. К сожалению, три человека были убиты этим российским ударом, и среди них - девушка, Вероника, всего 17 лет ей было... Мои соболезнования родным и близким.

Одесса - тоже удар беспилотников. Три человека были ранены. Повреждены дома, аптека, церковь. Удары авиабомб по Сумщине, российская баллистика против Харьковщины и Донетчины.

Каждый оборонный пакет партнеров для Украины сейчас, все формы поддержки миром нашей устойчивости - это буквально защита жизней. Россия каждый день и каждую ночь использует, чтобы убивать. Надо давить на убийц и помогать жизни, чтобы прекратить эту войну и гарантировать надежный мир", - написал глава государства в Telegram.