ГУР дважды ударило по ракетной бригаде РФ, которая причастна к обстрелу Сум

Главное управление разведки Минобороны Украины дважды, 16 и 17 апреля, атаковало 112-ю гвардейскую ракетную бригаду в городе Шуя Ивановской области РФ.

Об этом сообщает NV со ссылкой на источник в Силах обороны.

По информации собеседника издания, для атаки ГУР использовало украинские дроны "Лютый". Также он отметил, что задачи операции выполнены.



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Напомним, 13 апреля российская армия ударила "Искандерами" по центральной части Сум. Погибли 35 человек, еще 117 - ранены.

Ранее начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что удары по Сумам двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" нанесли расчеты 112-й и 448-й бригад армии РФ.

15 апреля Силы обороны Украины поразили пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады.