ГУР дважды ударило по ракетной бригаде РФ, которая причастна к обстрелу Сум
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главное управление разведки Минобороны Украины дважды, 16 и 17 апреля, атаковало 112-ю гвардейскую ракетную бригаду в городе Шуя Ивановской области РФ.
Об этом сообщает NV со ссылкой на источник в Силах обороны.
По информации собеседника издания, для атаки ГУР использовало украинские дроны "Лютый". Также он отметил, что задачи операции выполнены.
Читайте также"Надо давить на убийц и помогать жизни". Зеленский отреагировал на ужасную атаку на Днепр
Напомним, 13 апреля российская армия ударила "Искандерами" по центральной части Сум. Погибли 35 человек, еще 117 - ранены.
Ранее начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что удары по Сумам двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" нанесли расчеты 112-й и 448-й бригад армии РФ.
15 апреля Силы обороны Украины поразили пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады.
Популярное сейчас
- Тибо Куртуа прокомментировал ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против Арсенала
- Рада может отменить военное положение досрочно. Известно, по каким причинам
- Мартинес забил юбилейный гол за Интер. Лаутаро – лучший бомбардир-легионер в истории клуба
- Зеленский: Без США Украина будет нести много потерь: человеческих и территориальных
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО